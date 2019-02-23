Новосибирцев предупреждают: ГИБДД объявила охоту на пьяных водителей к 23 февраля

СЕГОДНЯ 06:54 2019-02-23T07:04:46+03:00

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ГИБДД в Новосибирской области в праздничные дни, с 22 по 25 февраля, проводят профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

— Сотрудники ДПС в эти дни будут усиленно проверять водителей на состояние опьянения, а также следить за соблюдением правил на дорогах в особо аварийных местах, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, добавив, что на некоторых участках дорог будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Напомним, что за «пьяную» езду грозит штраф в 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2-х лет. Такая же ответственность предусмотрена, если водитель не выполнит требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Новосибирцев просят не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. По каждому факту будут приняты незамедлительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU