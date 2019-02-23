Погода на день в Новосибирске: 23 февраля будет пасмурно и без осадков

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-23T06:06:39+03:00

Сегодня в городе будет пасмурно и тепло. Фото: Даба ДАБАЕВ

Какая погода ждет новосибирцев в субботу, 23 февраля - в День защитника Отечества

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Сегодня в городе, несмотря на праздник, будет пасмурная погода с температурой до минус 3 градусов днем.

— В субботу, 23 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 3-5 градусов, к ночи похолодает до минус 10-12 градусов, в пригороде до минус 15 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, ночью по северо-востоку местами небольшой снег, местами изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 3-8 градусов, ночная около минус 10-15 градусов, при прояснениях до минус 20 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают малооблачную погоду с температурой днем до минус 4 градусов и ночью до минус 10 градусов. Такая относительно теплая погода ожидает сибиряков и всю следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU