2019-02-22T21:16:38+03:00
Происшествия

«Лишить прав пожизненно»: сибирячка на иномарке сбила пенсионерку в ледовом городке

Пострадавшую женщину увезли в больницу врачи «Скрой помощи»
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи «Скорой помощи» увезли женщину в больницу.Врачи «Скорой помощи» увезли женщину в больницу.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 22 февраля, врачам «Скорой помощи» пришлось выезжать на необычный вызов в Советский район: там, как утверждают очевидцы, женщина сбила пенсионерку на территории ледового городка.

- Сибирячка была за рулём Skoda: она заехала на развлекательную площадку возле торгового центра Академгородка на улице Ильича и сбила там пожилую женщину, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Удар был настолько сильным, что пострадавшей потребовалась помощь медиков: врачи «Скорой помощи» увезли ее в больницу. А пользователи соцсетей сейчас не стесняются в выражениях, комментирую эту аварию.

- Как она туда заехала? Там такой сугроб тротуар от парковки отделяет. По-любому газ с тормозом перепутала, - уверены одни.

- Как это вообще могло произойти? Лишить прав пожизненно – считают вторые.

Правда, в комментариях озвучивают и другую версию событий:

- Пожилая женщина упала, переходя ледяную дорожку на горке, и от боли стала кричать. А девушка на иномарке увидела лежащую на снегу женщину и подъехала прямо к ней, чтобы помочь и отвезти ее в больницу, - совсем по-другому описывают ситуацию они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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