Выйти из тени: сибирячка устроила фантастическую фотосессию для скромницы

СЕГОДНЯ 20:41 2019-02-22T20:41:17+03:00

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Новосибирский стилист Ирина Шуранова берется не только за классические прически и макияж, но и за самые необычные работы. Одну из нестандартных задумок сибирячка воплотила в жизнь на фотосессии с застенчивой клиенткой.

- Перед тем, как придумать образ для съемки, я обязательно общаюсь с человеком, пытаюсь его понять, - рассказывает Ирина. - Девушка, которая обратилась к нам оказалась очень скромной, застенчивой. И мы решили воплотить образ человека, который не даёт своим эмоциям выплеснуться на внешний мир. Когда ты это не ты. Когда ты спряталась от всех, и никто не может найти тебя! А тебе так хочется, чтобы тебя заметили. Хочется выйти из тени!

Чтобы обычная кожа превратилась в сине-серебристую, напоминающую о космосе, мастеру потребовались тональный коем, тени и блестки. Примерно через час образ был готов, и сейчас им восхищаются подписчики Елены в соцсетях.

- Ох, как круто-то получилось, полный восторг, - пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU