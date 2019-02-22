Никто не хотел помогать вдовам ветеранов: спасатели почистили крыши домов пожилых людей

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-22T17:00:26+03:00

К сотрудникам Аварийно-спасательной службы Новосибирской области жители обратились от безысходности, те не смогли отказать

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Как сообщают сами спасатели, в администрации Калининского района помогать не торопились. Между тем погодные условия — снегопады и потепление, создавали опасную ситуацию. Пожилые люди на улице Фадеева, а это вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, ветераны труда и инвалиды, оказались никому не нужными. Родственников нет, самим залезть на крышу с лопатой уже не под силу, они уже не знали, куда идти за помощью.

— В нашу службу обратился Совет ветеранов Калининского района с просьбой оказать помощь в уборке снега с крыш трех домов в микрорайоне Северный. Данный участок — зона ответственности Калининского района, но было принято решение отреагировать на просьбу немедленно, — рассказывают в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

На крышах домов работали семь человек. Спасатели обращаются к руководству района с просьбой уделить внимание ветеранам.

— Мы как спасатели не можем отказать людям в помощи, но спасательные службы созданы для решения совершенно других задач, — отмечают в АСС.

ИСТОЧНИК KP.RU