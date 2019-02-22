Первый раз на поводке: фото щенков из приюта заставят вас смеяться

СЕГОДНЯ 13:31 2019-02-22T13:31:43+03:00

Ничего не знаю, никуда не пойду - вот что говорят мордашки этих щенков. Фото: vk.com/cat_nsk

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«Зачем мне эта веревка», — вот что читается во взгляде этих созданий. В новосибирском приюте для домашних животных «Кошкино лукошко» сейчас находятся несколько подросших щенков. Дворняжек некоторое время назад спасали от энтерита, сегодня они чувствуют себя хорошо. Малышей начали выводить на улицу, но они подозрительно отнеслись к поводкам.

— Какие такие поводки? В смысле гулять идти и воздухом дышать? — переводит на человеческий язык щенячьи взгляды руководитель приюта Алена Святова.

Снимки щенков оказались очень забавными. Один из малышей настолько противится прогулке на поводке, что просто ложится на снег и отказывается идти. Другой — упирается всеми лапами, он тоже против веревок на шее.

"Свободууу", - комментируют в соцсетях фотографию. Фото: vk.com/cat_nsk

Мордашки дворняжек вызывают массу эмоций, комментаторы придумывают к снимкам названия:

— Идите куда хотите, а я тут на снежку полежу!

— Ничего не знаю, никуда не пойду!

Глаза щенка говорят о многом, в первую очередь о недовольстве поводком. Фото: vk.com/cat_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU