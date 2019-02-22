2019-02-22T12:50:03+03:00
Общество

Арест на два месяца: топ-менеджера клиники Мешалкина отправили в СИЗО

Замдиректора известного медицинского центра подозревают в афере на миллиард во время торгов
Надежда ЯРКОВА
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Топ-менеджера клиники Мешалкина оставили под арестом до 19 апреля.Топ-менеджера клиники Мешалкина оставили под арестом до 19 апреля.
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Сегодня, 22 февраля в Центральном районном суде Новосибирска решался вопрос об избрании меры пресечения замдиректору исследовательского центра клиники им. Мешалкина.

Напомним, против топ-менеджера крупнейшей за Уралом клиники возбудили уголовное дело по двум статьям — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а также «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере». Речь идет об афере во время торгов, ущерб бюджету был причинен более, чем на миллиард рублей.

— Постановлением Центрального районного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 19 апреля 2019 года, — сообщили в пресс-службе суда.

Суд во время оглашения решения подчеркнул, что у подозреваемого есть недвижимость в США, а значит, он может скрыться от следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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