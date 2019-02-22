2019-02-22T12:27:59+03:00
Общество

Сорок человек заражены: в Новосибирске рассказали о вспышке кори

Сегодня прошла пресс-конференция о ситуации с заболеваемостью корью в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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Из 40 заболевших корью - 34 ребенка.Из 40 заболевших корью - 34 ребенка.Фото: Сирень БАБАЕВА
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На вчерашний день, 21 февраля в Новосибирской области было зарегистрировано 40 случаев заболеваемости корью, из них — 34 ребенка. Заболели люди, которые изначально были не привиты против кори. Все заболевшие принадлежат одной религиозной группе. Из заболевших 13- это дети, 4 — выписаны, 9 — находятся в детском стационаре. Пять взрослых, которые также находятся в стационаре, один выписан. Заболевание протекает в среднетяжелой форме. Но на данный момент ситуация локализована.

— Заболеваемость у нас регистрируется в разных районах города. После первого случая были приняты меры по борьбе с инфекцией. Роспотребнадзор и Минздрав делают все, чтобы ситуация была локализована и не вышла за пределы этой группы, не получила дальнейшего распространения, — рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Лада Самойлова.

Она добавила, что сейчас проводятся противоэпидемические профилактики по выявлению непривитых лиц, иммунизация контактных лиц, а также своевременное выявление заболевших лиц и их изоляция. Кроме того, министерство Здравоохранения проводит подчищающую иммунизацию населения, пересматривают отказы от прививки, чтобы еще раз привить горожан.

— Если вы знаете, что вы не привиты, пожалуйста, обращайтесь в поликлиники по месту жительства, по месту работы, чтобы себя обезопасить, — добавила Лада Самойлова.

Напомним, что в плановом порядке прививаются дети — в 1 год и 6 лет, также обязательной иммунизации подлежат горожане 18 и 35 лет и с 35 до 55 лет — это обязательно работникам медицины, школ, детсадов, сфер обслуживания и так далее.

— В 2016-17 годах заболевание корью у нас не регистрировалось. В 2018 году было обострение, которое было связано с определенной группой — цыганское население. Заехали они на территорию города Оби в Толмачево — тогда вспышка была также локализована внутри этой группы. Но и в течение года регистрировались единичные случаи заболевания: были завозные, после посещения зарубежных стран, — уточнила Самойлова.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова отметила, что по городу сейчас 80-90 % вакцинированных от кори и это хороший процент. Вакцины сейчас достаточно, всех кто обратится — привьют и привитые практически не болеют. Эпидемиолог подтвердила, что сейчас прирост заболевших есть каждый день.

На конференции напомнили, что привитыми должны быть и те, кто путешествуют, поскольку и в Европе сейчас крайне неблагополучная ситуация с инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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