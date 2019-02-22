Татуировка на шее и пирсинг в носу: в Новосибирске ищут пропавшую пять дней назад мать двоих детей
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 29-летняя Арнику Андреевну Добровольскую (Игнаткову). 17 февраля последний раз молодую женщину видели в Ленинском районе.
— Приметы: рост пропавшей 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы русые. В день пропажи была одета в черный пуховик с капюшоном, черные штаны, черные сапоги, синий вязаный шарф. С собой у девушки был кожаный рюкзак, — говорится в ориентировке.
Из особых примет отмечают наличие у девушки татуировка на шее сзади — надпись на иностранном языке и пирсинг в носу.
— У пропавшей девушки, о которой ничего не известно уже пять дней, есть двое детей, — уточнили в поисковом отряде.
Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас находится Арника, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.
У пропавшей есть татуировка на шее и пирсинг в носу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
ИСТОЧНИК KP.RU