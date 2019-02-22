2019-02-22T10:19:35+03:00
Общество

Татуировка на шее и пирсинг в носу: в Новосибирске ищут пропавшую пять дней назад мать двоих детей

29-летняя жительница Новосибирска пропала 17 февраля в Ленинском районе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Молодая женщина пропала в Ленинском районе Новосибирска. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".Молодая женщина пропала в Ленинском районе Новосибирска. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 29-летняя Арнику Андреевну Добровольскую (Игнаткову). 17 февраля последний раз молодую женщину видели в Ленинском районе.

— Приметы: рост пропавшей 160 сантиметров, телосложение нормальное, глаза серо-голубые, волосы русые. В день пропажи была одета в черный пуховик с капюшоном, черные штаны, черные сапоги, синий вязаный шарф. С собой у девушки был кожаный рюкзак, — говорится в ориентировке.

Из особых примет отмечают наличие у девушки татуировка на шее сзади — надпись на иностранном языке и пирсинг в носу.

— У пропавшей девушки, о которой ничего не известно уже пять дней, есть двое детей, — уточнили в поисковом отряде.

Всех, кто знает что-либо о том, где сейчас находится Арника, просят позвонить по телефону: 8-800- 700-54-52 либо 112.

У пропавшей есть татуировка на шее и пирсинг в носу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

У пропавшей есть татуировка на шее и пирсинг в носу. Фото: поискового отряда "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брачный сезон открыт: птицы в новосибирском зоопарке строят гнезда и готовятся к рождению птенцов
Смерть на скорости 82 км/ч: новосибирец получил срок в колонии за сбитую на «зебре» женщину
Жесткие разборки: сибирячка проткнула бывшему мужу глаз осколком банки
Новосибирские врачи спасли подростка с ДЦП от тяжелой пневмонии
Сыграли на опережение: рекомендованный президентом механизм соцподдержки работает в Новосибирской области 8 лет
Всем прилично досталось: вандалы ночью разбили четыре машины в Ленинском районе
Монеты или кольца? Выбирайте оригинальный подарок от Россельхозбанка к предстоящим праздникам
«Противник тучности»: сибирячке грозит до 7 лет тюрьмы за продажу опасных веществ в фитнес-клубе
Признать банкротом: московская компания подала иск на новосибирскую New York Pizza за долг в 4 миллиона рублей
Погода на день в Новосибирске: 22 февраля немного похолодает
Прокуратура проверит новосибирскую школу, где ребенка заставили ходить в одних носках