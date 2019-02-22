2019-02-22T09:05:13+03:00
Дом. Семья

Брачный сезон открыт: птицы в новосибирском зоопарке строят гнезда и готовятся к рождению птенцов

В новосибирском зоопарке уже чувствуется приближение весны — птицы и пингвины приступили к строительству гнезд
Надежда ЯРКОВА
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С приходом весны птицы в зоопарке вьют гнезда. Фото: Наталья Лугина.С приходом весны птицы в зоопарке вьют гнезда. Фото: Наталья Лугина.
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Новосибирского зоопарка приступили к строительству гнезд, а это важнейший этап брачного сезона, когда птицы готовятся к продолжению своего рода.

— Орнитологи Новосибирского зоопарка стараются учесть все факторы, и делают так, чтобы птицы в вольерах, построили себе гнезда. При этом у каждого вида свои особенности в обустройстве гнезд: для хищных птиц места сделаны на возвышении. К строительству уже приступили к белохвостые и белоплечие орланы. Работники приносят им в вольеры ветки разного размера, — рассказали в новосибирском зоопарке, отметив, что в процесс строительства сотрудники не вмешиваются, поскольку птицы сами знают, что делать.

А вот пингвины в новосибирском зоопарке гнезда уже построили.

— В расщелинах и пещерках искусственной скалы они ловко соорудили гнезда из веточек, камешков, сухой травы — строительного материала, которым их также снабдили сотрудники зоопарка. Самцы пингвинов Гумбольдта ответственно относятся к своим родительским обязанностям и берут на себя большую часть забот по строительству,- отметили в ведомстве, добавив, что сейчас ожидается следующий этап — птицы будут откладывать и насиживать яйца. У пингвинов делают это и самки, и самцы, попеременно сменяя друг друга.

В зоопарке поделились, что также интересно сейчас наблюдать и за начавшимся брачным периодом у глухарей ведь именно сейчас можно услышать ни на что не похожую брачную песнь самцов. Да и выглядят они сейчас очень эффектно, чтобы впечатлить самок. Для этого они нахохливают перья, распускают хвосты и ходят кругами. Глухари будут токовать несколько недель, затем самки выберут места для гнезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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