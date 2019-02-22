Смерть на скорости 82 км/ч: новосибирец получил срок в колонии за сбитую на «зебре» женщину

СЕГОДНЯ 08:59 2019-02-22T08:59:03+03:00

Новосибирец сбил женщину на "зебре" и попал в колонию-поселение. Фото: "КП" Архив

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Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого, 40-летнего Тимофея Воронова.

— Суд установил, что 14 августа 2018 года Воронов за рулем Toyota Sprinter Trueno ехал с превышением скорости, около 82 км/ч, по проезжей части улицы Петухова в сторону пересечения с улицей Титкова. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, перед которым остановились другие автомобили, водитель не остановился и не уступил дорогу пешеходу, переходившему дорогу. В результате наезда 53-летняя женщина скончалась, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В суде Воронов полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением По заявленному от него ходатайству, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

— Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы. Также он лишен права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года, — добавили в ведомстве.

Отбывать наказание новосибирец будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU