Смерть на скорости 82 км/ч: новосибирец получил срок в колонии за сбитую на «зебре» женщину
Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого, 40-летнего Тимофея Воронова.
— Суд установил, что 14 августа 2018 года Воронов за рулем Toyota Sprinter Trueno ехал с превышением скорости, около 82 км/ч, по проезжей части улицы Петухова в сторону пересечения с улицей Титкова. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, перед которым остановились другие автомобили, водитель не остановился и не уступил дорогу пешеходу, переходившему дорогу. В результате наезда 53-летняя женщина скончалась, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
В суде Воронов полностью признал свою вину, согласился с предъявленным обвинением По заявленному от него ходатайству, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.
— Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1,5 годам лишения свободы. Также он лишен права заниматься определенной деятельностью по управлению транспортными средствами на 2,5 года, — добавили в ведомстве.
Отбывать наказание новосибирец будет в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU