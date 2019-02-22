2019-02-22T08:13:26+03:00
Происшествия

Жесткие разборки: сибирячка проткнула бывшему мужу глаз осколком банки

Теперь жительница Новосибирска ждет суда
Надежда ЯРКОВА
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Женщина выколола бывшему мужу глаз осколком от банки.Женщина выколола бывшему мужу глаз осколком от банки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жесткая потасовка между бывшими супругами закончилась для одного — больницей, для другой — судом.

— В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Светланы Романовой. Она обвиняется в причинении средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент между экс- мужем и женой произошел вечером 6 марта 2018 года. Светлана находилась в своей квартире вместе с бывшим мужем. Между ними произошел конфликт, во время ссоры женщина нанесла потерпевшему один удар осколком стеклянной банки, находящимся у нее в руке, прямо в глаз мужчине.

Женщина обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, но вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия. Судебное заседание по данному уголовному делу состоится 5 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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