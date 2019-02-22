2019-02-22T07:13:24+03:00
Общество

Новосибирские врачи спасли подростка с ДЦП от тяжелой пневмонии

Болезнь осложнялась тем, что девочка страдает детским церебральным параличом
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии.Девочка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Врачи городской клинической больницы № 25 спасли ребенка с тяжелой двусторонней пневмонией.

— В начале января 2019 года в клиническую больницу за медпомощью обратилась мама 15-летней девочки-подростка с ДЦП. По результатам обследования у пациентки, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, была диагностирована двухсторонняя пневмония. Мария была доставлена в реанимацию, где ее перевели на искусственную вентиляцию легких и начали проводить интенсивную терапию, — рассказали в пресс-службе Минздрава НСО.

Риск неблагоприятного исхода был крайне велик, но благодаря интенсивной терапии состояние девочки улучшилось и спустя время Марию перевели на самостоятельное дыхание. Еще через несколько недель девочку перевели в терапевтическое отделение больницы.

— Невозможно без боли в сердце смотреть на ребенка, имеющего дефекты развития, а тем более, когда такой ребенок находится на грани жизни и смерти. Мария — не просто пациент, имеющий особенности развития, это очень милый и светлый ребенок. И первая подаренная ею улыбка, через 20 дней от начала лечения, была для всех нас настоящим подарком и лучшей благодарностью, — поделился эмоциями заместитель главного врача по терапевтической помощи Алексей Мельник.

После того, как состояние девочки стабилизировалось, а контрольный снимок показал, что легкие чистые, ее выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сыграли на опережение: рекомендованный президентом механизм соцподдержки работает в Новосибирской области 8 лет
Всем прилично досталось: вандалы ночью разбили четыре машины в Ленинском районе
Монеты или кольца? Выбирайте оригинальный подарок от Россельхозбанка к предстоящим праздникам
«Противник тучности»: сибирячке грозит до 7 лет тюрьмы за продажу опасных веществ в фитнес-клубе
Признать банкротом: московская компания подала иск на новосибирскую New York Pizza за долг в 4 миллиона рублей
Погода на день в Новосибирске: 22 февраля немного похолодает
Прокуратура проверит новосибирскую школу, где ребенка заставили ходить в одних носках
Можно разбирать: волонтеры увезли во временные дома 38 кошек старушки с инсультом
Новосибирский паблик разыгрывает отдых в сауне с бассейном
Заразная вера: в Новосибирске опасной инфекцией заболели 39 сектантов
«Начинающий водитель»: неуверенная девушка за рулем устроила ДТП с двумя машинами и скрылась с места
Они настоящие: «Комсомолка» нашла современных «Ромео и Джульетту» из конкурирующих служб доставки
«В Новосибирске проблема с туалетами»: в соцсетях вступились за женщину, справляющую нужду на крыльце магазина
«Вину признал»: сибиряк пойдет под суд за ДТП на «проклятом» перекрестке, в котором погибли двое пассажиров
«Детей не вывели из классов»: директора школы, где рухнула стена, оштрафовали на 3 тысячи рублей
«Это все постановочное»: жители деревни под Новосибирском обвиняют местного фермера в обмане с собаками в капканах
Это вообще законно: активисты написали петицию прокурору, чтобы не допустить выступления Элджея в Новосибирске
Улицы затопило водой: в центре Новосибирска при тушении студии у пожарных сорвало гидрант
Андрей Травников: «Президент четко сказал, что еще необходимо сделать здесь и сейчас»
Ищет весь Новосибирск: целующихся курьеров хотят наградить поездкой в Париж
Искушение победило: сибиряку грозит срок за кражу телефона с зарядки на Вокзале-Главном
Балконный «снайпер»: дело открывшего стрельбу из винтовки по детям 17-летнего подростка передано в суд
Погода на день в Новосибирске: 21 февраля будет нулевая температура и небольшой ветер
«Теряю зрение, дикая боль»: в Новосибирске девушку ударило током в троллейбусе
«Нечего было сливать старт сезона»: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» и потеряла шанс на выход в плей-офф
«Мы не просим запретить концерт Элджея» - новосибирский активист объяснил, зачем написал в прокуратуру
«Где мы?»: Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале