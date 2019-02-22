Новосибирские врачи спасли подростка с ДЦП от тяжелой пневмонии

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-22T07:13:24+03:00

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Врачи городской клинической больницы № 25 спасли ребенка с тяжелой двусторонней пневмонией.

— В начале января 2019 года в клиническую больницу за медпомощью обратилась мама 15-летней девочки-подростка с ДЦП. По результатам обследования у пациентки, которая находилась в крайне тяжелом состоянии, была диагностирована двухсторонняя пневмония. Мария была доставлена в реанимацию, где ее перевели на искусственную вентиляцию легких и начали проводить интенсивную терапию, — рассказали в пресс-службе Минздрава НСО.

Риск неблагоприятного исхода был крайне велик, но благодаря интенсивной терапии состояние девочки улучшилось и спустя время Марию перевели на самостоятельное дыхание. Еще через несколько недель девочку перевели в терапевтическое отделение больницы.

— Невозможно без боли в сердце смотреть на ребенка, имеющего дефекты развития, а тем более, когда такой ребенок находится на грани жизни и смерти. Мария — не просто пациент, имеющий особенности развития, это очень милый и светлый ребенок. И первая подаренная ею улыбка, через 20 дней от начала лечения, была для всех нас настоящим подарком и лучшей благодарностью, — поделился эмоциями заместитель главного врача по терапевтической помощи Алексей Мельник.

После того, как состояние девочки стабилизировалось, а контрольный снимок показал, что легкие чистые, ее выписали домой.

ИСТОЧНИК KP.RU