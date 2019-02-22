Сыграли на опережение: рекомендованный президентом механизм соцподдержки работает в Новосибирской области 8 лет
В послании Федеральному собранию президент отметил опыт регионов по поддержке семей, в частности социальные контракты. Эта мера работает в нашем регионе с 2010 года.
— На территории Новосибирской области социальный контракт успешно реализуется — в прошлом году он был заключен с 1 836 гражданами, на эти цели было направлено 52,8 млн рублей. Основным направлением социального контракта является развитие личного подсобного хозяйства, это действительно эффективная мера поддержки, — отметил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов.
Получая «стартовый капитал», семьи могут самостоятельно улучшить свой уровень жизни. Также в регионе существует другая действенная мера — стимулирование граждан на открытие собственного дела.
В региональном министерстве труда приступают к анализу послания президента, чтобы в дальнейшем расширить направления этой работы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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