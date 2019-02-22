Всем прилично досталось: вандалы ночью разбили четыре машины в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-22T06:31:11+03:00

Владельцы пострадавших машин отметили, что из салонов ничего не пропало

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Неизвестные ночью разбили четыре автомобиля в Ленинском районе Новосибирска – полиция проводит проверку и ищет вандалов.

- Инцидент случился во дворе жилого дома на улице Невельского, 17. От рук вандалов пострадали универсалы Toyota Camry Gracia и Subaru Forester, Toyota Raum и хэтчбек Москвич-2141, - рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам одного из владельцев пострадавшего авто, его машина получила только внешние повреждения, из салона ничего не пропало. Больше всего досталось «Москвичу», на нем разбили все стёкла, вещи из багажника разбросали по улице.

Пострадавшие обратились в полицию. Подробности выясняются.

— Сегодня утром в полицию от двоих владельцев разбитых машин поступили заявления. Сейчас полицейские устанавливают причастных к данному происшествию лиц. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей квалификации совершенных действий, — подтвердили «КП» — Новосибирск» в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Из машин ничего не украли, только побили стекла.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU