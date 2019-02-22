2019-02-22T06:31:11+03:00
Происшествия

Всем прилично досталось: вандалы ночью разбили четыре машины в Ленинском районе

Владельцы пострадавших машин отметили, что из салонов ничего не пропало
Надежда ЯРКОВА
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Неизвестные разбили стекла в четырех машинах во дворе.Неизвестные разбили стекла в четырех машинах во дворе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Неизвестные ночью разбили четыре автомобиля в Ленинском районе Новосибирска – полиция проводит проверку и ищет вандалов.

- Инцидент случился во дворе жилого дома на улице Невельского, 17. От рук вандалов пострадали универсалы Toyota Camry Gracia и Subaru Forester, Toyota Raum и хэтчбек Москвич-2141, - рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам одного из владельцев пострадавшего авто, его машина получила только внешние повреждения, из салона ничего не пропало. Больше всего досталось «Москвичу», на нем разбили все стёкла, вещи из багажника разбросали по улице.

Пострадавшие обратились в полицию. Подробности выясняются.

— Сегодня утром в полицию от двоих владельцев разбитых машин поступили заявления. Сейчас полицейские устанавливают причастных к данному происшествию лиц. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей квалификации совершенных действий, — подтвердили «КП» — Новосибирск» в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Из машин ничего не украли, только побили стекла. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Из машин ничего не украли, только побили стекла.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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