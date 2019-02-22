Монеты или кольца? Выбирайте оригинальный подарок от Россельхозбанка к предстоящим праздникам

СЕГОДНЯ 06:10 2019-02-22T06:10:51+03:00

Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» предлагает приобрести в качестве оригинальных подарков для деловых партнеров и близких платежные кольца PayRing и памятные монеты из драгоценных металлов

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Любители необычных гаджетов оценят стильный и функциональный аксессуар в виде платежного кольца PayRing, выполненного из циркониевой керамики и обеспечивающего платежную функцию по технологии NFC благодаря встроенному чип-модулю.

Красивым и ценным подарком станут памятные и инвестиционные монеты из золота и серебра. Для подарка мужчинам отлично подойдут монеты «На страже Отечества», «Спартак», «Пограничник». Женщин порадуют монеты «Богиня Фортуна», «Бабочка», «Цветы», «Материнская любовь».

Выбрать дизайн платежного кольца PayRing и заказать его можно на сайте банка в разделе «Платежные кольца».

Информацию о характеристиках, стоимости и наличии монет можно уточнить на сайте, по тел. (383) 290-15-98 и в любом офисе банка.

ИСТОЧНИК KP.RU