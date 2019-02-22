«Противник тучности»: сибирячке грозит до 7 лет тюрьмы за продажу опасных веществ в фитнес-клубе

СЕГОДНЯ 05:54 2019-02-22T05:54:34+03:00

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Сильнодействующие вещества были найдены в одном из новосибирских фитнес-клубов, где они и продавались. В отношении владелицы возбуждено уголовное дело.

— Запрещенные вещества, для личного использования, а также для продажи, 35-летняя жительница Новосибирска заказала в интернете на одном из зарубежных сайтов. Красно-белые, желтые, бордовые капсулы «Идеальной формулы для похудения» и «Противника тучности» были упакованы в полимерные банки, блистеры, пакеты и флаконы. По заключению эксперта, в контрабанде содержалось почти 600 граммов запрещенного к свободному пользованию вещества — сибутрамин, — рассказали в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

Сотрудники оперативной таможни установили, что женщина заказала препараты с сибутрамином, зная о содержании в них запрещенных в России веществ. Также выяснилось, что опасные для здоровья вещества для последующей продажи сибирячка заказала не впервые, при этом об их опасности для организма она знала, но покупателей об этом не предупреждала.

— Продажу запрещенных препаратов предприимчивая девушка осуществляла «из-под полы», не неся никакой ответственности за последствия от употребления данных веществ покупателями. Из продажи таможенники изъяли более одного килограмма запрещенных препаратов, — отметили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено два уголовных дела по статье — контрабанда сильнодействующих веществ. Нарушительнице грозит от трех до семи лет тюрьмы, со штрафом до одного миллиона рублей.

Сибутрамин — сильнодействующее вещество, входящее в состав некоторых препаратов для коррекции веса. Употребление сибутрамина может вызвать привыкание, бессонницу, чувство тревожности, мигрени, заболевания дыхательных путей, а также поражение центральной нервной системы и кожные реакции. Препарат имеет многочисленные противопоказания.

ИСТОЧНИК KP.RU