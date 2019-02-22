2019-02-22T04:58:35+03:00
Общество

Признать банкротом: московская компания подала иск на новосибирскую New York Pizza за долг в 4 миллиона рублей

Судебный иск о признании «Нью-Йорк Пиццы» банкротом был подан московской фирмой 19 февраля
Надежда ЯРКОВА
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Московская фирма подала иск о признании New York Pizza банкротом.Московская фирма подала иск о признании New York Pizza банкротом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Московская фирма подала иск в суд о признании несостоятельности новосибирской New York Pizza.

Кредитором, то есть заявителем, стал московский поставщик ресторанного оборудования и продуктов питания ООО «Раут». Компания подала в суд иск о банкротстве ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг».

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Новосибирской области, поводом для иска стал долг «Нью-Йорк Пиццы» на сумму 4,1 миллионов рублей.

Дело поступило 20 февраля, более подробной информации об иске пока нет. Заседание по делу пока не назначено.

Напомним, «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» принадлежит американскому бизнесмену Эрику Шогрену и является сетью заведений быстрого питания по Новосибирску.

В 2018 году компания «Раут» уже судилась с ООО «Нью-Йорк Пицца Франчайзинг» из-за долга за поставленное оборудование. Тогда московская компания выиграла иск, отсудив 4,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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