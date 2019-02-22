Погода на день в Новосибирске: 22 февраля немного похолодает

СЕГОДНЯ 03:31 2019-02-22T03:31:29+03:00

Сегодня в городе порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет до минус 6 градусов днем, снег и порывистый ветер.

— В пятницу, 22 февраля в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 4-6 градусов, к ночи похолодает до минус 8-10 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, метели, днем без осадков, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 3-8 градусов, ночная около минус 8-13 градусов, при прояснениях до минус 20 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег с дневной температурой до минус 7 градусов и ночной около 11 градусов мороза. В выходные характер погоды сохранится, будет снег и тепло до минус 3 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU