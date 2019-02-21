Прокуратура проверит новосибирскую школу, где ребенка заставили ходить в одних носках

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-21T16:55:21+03:00

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Новосибирская школа №67 «прославилась» после того, как мама 9-летнего мальчика написала о приключившейся с ее сыном на «Флампе». Ребенок забыл «сменку» и уверяет, что уборщица заставила его снять уличную обувь и идти в одних носках. А классный руководитель, как говорят родители, не только не вмешалась в ситуацию, но и не разрешила мальчишке позвонить с ее телефона маме. В итоге родители перевели второклассника в другую школу.

Теперь в этой истории будет разбираться прокуратура:

- Прокурор Ленинского района города Новосибирска Андрей Орлов организовал проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав ученика школы №67, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области. - В ходе проверки будет оценено соблюдение администрацией учебного заведения законодательства об образовании.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU