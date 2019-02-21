Прокуратура проверит новосибирскую школу, где ребенка заставили ходить в одних носках
Новосибирская школа №67 «прославилась» после того, как мама 9-летнего мальчика написала о приключившейся с ее сыном на «Флампе». Ребенок забыл «сменку» и уверяет, что уборщица заставила его снять уличную обувь и идти в одних носках. А классный руководитель, как говорят родители, не только не вмешалась в ситуацию, но и не разрешила мальчишке позвонить с ее телефона маме. В итоге родители перевели второклассника в другую школу.
Теперь в этой истории будет разбираться прокуратура:
- Прокурор Ленинского района города Новосибирска Андрей Орлов организовал проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав ученика школы №67, - пояснили в прокуратуре Новосибирской области. - В ходе проверки будет оценено соблюдение администрацией учебного заведения законодательства об образовании.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU