Можно разбирать: волонтеры увезли во временные дома 38 кошек старушки с инсультом

СЕГОДНЯ 16:46 2019-02-21T16:46:25+03:00

В эти выходные волонтеры распределили всех животных по временным домам. Фото: скриншот видео

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Волонтеры увезли из однокомнатной квартиры 38 кошек на передержку. Напомним, что за помощью к благотворительному фонду «Варежка» обратилась соседка старушки, которая завела у себя в квартире огромное количество животных.

Из сорока кошек двух забрали сразу, остальные целый месяц были на карантине. В эти выходные волонтеры распределили всех животных по временным домам.

— Благодаря поддержке благотворителей мы за короткий срок смогли собрать необходимую для обследования, лечения и восстановления животных сумму, а также найти нужные материалы и полезности (паспорта, шприцы, лекарства и многое другое), — поблагодарили новосибирцев за помощь волонтеры.

Хозяйка животных, по информации фонда, до сих пор находится в больнице после перенесенного инсульта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693350" frameborder="0"></iframe> Волонтеры забрали из квартиры 38 кошек.Видео: Ксения Пешкова, благотворительный фонд "Варежка"

ИСТОЧНИК KP.RU