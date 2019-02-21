Можно разбирать: волонтеры увезли во временные дома 38 кошек старушки с инсультом
Волонтеры увезли из однокомнатной квартиры 38 кошек на передержку. Напомним, что за помощью к благотворительному фонду «Варежка» обратилась соседка старушки, которая завела у себя в квартире огромное количество животных.
Из сорока кошек двух забрали сразу, остальные целый месяц были на карантине. В эти выходные волонтеры распределили всех животных по временным домам.
— Благодаря поддержке благотворителей мы за короткий срок смогли собрать необходимую для обследования, лечения и восстановления животных сумму, а также найти нужные материалы и полезности (паспорта, шприцы, лекарства и многое другое), — поблагодарили новосибирцев за помощь волонтеры.
Хозяйка животных, по информации фонда, до сих пор находится в больнице после перенесенного инсульта.
Волонтеры забрали из квартиры 38 кошек.Видео: Ксения Пешкова, благотворительный фонд "Варежка"
ИСТОЧНИК KP.RU