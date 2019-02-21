2019-02-21T16:46:25+03:00
Дом. Семья

Можно разбирать: волонтеры увезли во временные дома 38 кошек старушки с инсультом

Животные готовы обрести новых хозяев
Александра БРУНЯ
Поделиться:
В эти выходные волонтеры распределили всех животных по временным домам. Фото: скриншот видеоВ эти выходные волонтеры распределили всех животных по временным домам. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Волонтеры увезли из однокомнатной квартиры 38 кошек на передержку. Напомним, что за помощью к благотворительному фонду «Варежка» обратилась соседка старушки, которая завела у себя в квартире огромное количество животных.

Из сорока кошек двух забрали сразу, остальные целый месяц были на карантине. В эти выходные волонтеры распределили всех животных по временным домам.

— Благодаря поддержке благотворителей мы за короткий срок смогли собрать необходимую для обследования, лечения и восстановления животных сумму, а также найти нужные материалы и полезности (паспорта, шприцы, лекарства и многое другое), — поблагодарили новосибирцев за помощь волонтеры.

Хозяйка животных, по информации фонда, до сих пор находится в больнице после перенесенного инсульта.

Волонтеры забрали из квартиры 38 кошек.Видео: Ксения Пешкова, благотворительный фонд "Варежка"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура проверит новосибирскую школу, где ребенка заставили ходить в одних носках
Новосибирский паблик разыгрывает отдых в сауне с бассейном
Заразная вера: в Новосибирске опасной инфекцией заболели 39 сектантов
«Начинающий водитель»: неуверенная девушка за рулем устроила ДТП с двумя машинами и скрылась с места
Монеты или кольца? Выбирайте оригинальный подарок от Россельхозбанка к предстоящим праздникам
Они настоящие: «Комсомолка» нашла современных «Ромео и Джульетту» из конкурирующих служб доставки
«В Новосибирске проблема с туалетами»: в соцсетях вступились за женщину, справляющую нужду на крыльце магазина
«Вину признал»: сибиряк пойдет под суд за ДТП на «проклятом» перекрестке, в котором погибли двое пассажиров
«Детей не вывели из классов»: директора школы, где рухнула стена, оштрафовали на 3 тысячи рублей
«Это все постановочное»: жители деревни под Новосибирском обвиняют местного фермера в обмане с собаками в капканах
Это вообще законно: активисты написали петицию прокурору, чтобы не допустить выступления Элджея в Новосибирске
Улицы затопило водой: в центре Новосибирска при тушении студии у пожарных сорвало гидрант
Андрей Травников: «Президент четко сказал, что еще необходимо сделать здесь и сейчас»
Ищет весь Новосибирск: целующихся курьеров хотят наградить поездкой в Париж
Искушение победило: сибиряку грозит срок за кражу телефона с зарядки на Вокзале-Главном
Балконный «снайпер»: дело открывшего стрельбу из винтовки по детям 17-летнего подростка передано в суд
Погода на день в Новосибирске: 21 февраля будет нулевая температура и небольшой ветер
«Теряю зрение, дикая боль»: в Новосибирске девушку ударило током в троллейбусе
«Нечего было сливать старт сезона»: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» и потеряла шанс на выход в плей-офф
«Мы не просим запретить концерт Элджея» - новосибирский активист объяснил, зачем написал в прокуратуру
«Где мы?»: Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале