2019-02-21T13:43:06+03:00
Общество

Новосибирский паблик разыгрывает отдых в сауне с бассейном

Сообщество «Новосибирск Online» приглашает горожан в свои ряды, а за репосты дарит подарки
Ева ЛЮТОВА
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Известный городской паблик Новосибирск Online за подписку на свою страницу и репосты готов дарить подарки. В сообществе часто проходят розыгрыши. Например, сегодня там можно выиграть отдых в сауне с бассейном.

— Для того чтобы принять участие в розыгрыше нужно всего лишь сделать репост записи и обязательно подписаться сообщество Новосибирск Online победителя назовем 16 марта, — обещают создатели паблика «Новосибирск online». — В сообществе Новосибирск Online рассказывают о том, что происходит в городе и о других событиях, наиболее обсуждаемых нашими горожанами.

Кстати, любой человек также можете стать автором новости, для этого достаточно поделится своими фотографиями или наблюдениями, отправив их в сообщение сообществу «Новосибирск Online».

ИСТОЧНИК KP.RU

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