2019-02-21T13:48:41+03:00
Здоровье

Заразная вера: в Новосибирске опасной инфекцией заболели 39 сектантов

Большинство из них - это дети. Взрослые отказались их прививать по религиозным убеждениям
Александра БРУНЯ
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Корь — опасная инфекция, особенно для детей.Корь — опасная инфекция, особенно для детей.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Новосибирске вспышка кори. На 21 февраля опасную инфекцию обнаружили у 39 человек. По данным регионального Роспотребнадзора все они находились в контакте, и в свое время категорически отказались от прививок.

— Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Заболели 34 ребенка и 5 взрослых, — рассказали «КП»-Новосибирск» в пресс-службе новосибирского Роспотребнадзора .

Корь — опасная инфекция, особенно для детей. По данным ВОЗ в 2017 году от нее умерло более 110 тысяч человек. Из них большинство дети до пяти лет. Вспышка кори сейчас происходит во многих странах, помимо центральной части России — в Украине, Грузии, Албании, Греции, Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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