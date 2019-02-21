Заразная вера: в Новосибирске опасной инфекцией заболели 39 сектантов

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-21T13:48:41+03:00

Большинство из них - это дети. Взрослые отказались их прививать по религиозным убеждениям

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В Новосибирске вспышка кори. На 21 февраля опасную инфекцию обнаружили у 39 человек. По данным регионального Роспотребнадзора все они находились в контакте, и в свое время категорически отказались от прививок.

— Большинство заболевших входят в одно из религиозных сообществ, члены которого в подавляющем большинстве отказываются от прививок и иммунизации своих детей. Заболели 34 ребенка и 5 взрослых, — рассказали «КП»-Новосибирск» в пресс-службе новосибирского Роспотребнадзора .

Корь — опасная инфекция, особенно для детей. По данным ВОЗ в 2017 году от нее умерло более 110 тысяч человек. Из них большинство дети до пяти лет. Вспышка кори сейчас происходит во многих странах, помимо центральной части России — в Украине, Грузии, Албании, Греции, Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU