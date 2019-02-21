«Начинающий водитель»: неуверенная девушка за рулем устроила ДТП с двумя машинами и скрылась с места
В Заельцовском районе девушка со знаком «новичка» на машине, задела два припаркованных автомобиля и сбежала с места ДТП.
— Девушка на иномарке с номером Е 388 ХЕ пыталась припарковаться во дворе дома №106/2 на улице Жуковского и поочередно задела два автомобиля. На заднем стекле седана приклеен знак «Начинающий водитель», — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы отметили, что от неуверенной езды девушки пострадали минимум два автомобиля. На микроавтобусе и Toyota Funcargo остались небольшие царапины.
— Сразу после столкновений автоледи поспешила уехать со двора, — добавил автор видео.
В Новосибирске неуверенная девушка за рулем устроила двойное ДТП во дворе жилого дома и скрылась..
ИСТОЧНИК KP.RU