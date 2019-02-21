«Начинающий водитель»: неуверенная девушка за рулем устроила ДТП с двумя машинами и скрылась с места

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-21T12:17:20+03:00

Девушка задела две машины во дворе дома. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Устроившая две аварии во дворе дома девушка уехала, но ее маневры сняли на видео жильцы из окна дома

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В Заельцовском районе девушка со знаком «новичка» на машине, задела два припаркованных автомобиля и сбежала с места ДТП.

— Девушка на иномарке с номером Е 388 ХЕ пыталась припарковаться во дворе дома №106/2 на улице Жуковского и поочередно задела два автомобиля. На заднем стекле седана приклеен знак «Начинающий водитель», — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отметили, что от неуверенной езды девушки пострадали минимум два автомобиля. На микроавтобусе и Toyota Funcargo остались небольшие царапины.

— Сразу после столкновений автоледи поспешила уехать со двора, — добавил автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="262" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693265" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске неуверенная девушка за рулем устроила двойное ДТП во дворе жилого дома и скрылась..

ИСТОЧНИК KP.RU