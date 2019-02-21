2019-02-21T12:17:20+03:00
Происшествия

«Начинающий водитель»: неуверенная девушка за рулем устроила ДТП с двумя машинами и скрылась с места

Устроившая две аварии во дворе дома девушка уехала, но ее маневры сняли на видео жильцы из окна дома
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девушка задела две машины во дворе дома.Девушка задела две машины во дворе дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В Заельцовском районе девушка со знаком «новичка» на машине, задела два припаркованных автомобиля и сбежала с места ДТП.

— Девушка на иномарке с номером Е 388 ХЕ пыталась припарковаться во дворе дома №106/2 на улице Жуковского и поочередно задела два автомобиля. На заднем стекле седана приклеен знак «Начинающий водитель», — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы отметили, что от неуверенной езды девушки пострадали минимум два автомобиля. На микроавтобусе и Toyota Funcargo остались небольшие царапины.

— Сразу после столкновений автоледи поспешила уехать со двора, — добавил автор видео.

В Новосибирске неуверенная девушка за рулем устроила двойное ДТП во дворе жилого дома и скрылась..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Монеты или кольца? Выбирайте оригинальный подарок от Россельхозбанка к предстоящим праздникам
Они настоящие: «Комсомолка» нашла современных «Ромео и Джульетту» из конкурирующих служб доставки
«В Новосибирске проблема с туалетами»: в соцсетях вступились за женщину, справляющую нужду на крыльце магазина
«Вину признал»: сибиряк пойдет под суд за ДТП на «проклятом» перекрестке, в котором погибли двое пассажиров
«Детей не вывели из классов»: директора школы, где рухнула стена, оштрафовали на 3 тысячи рублей
«Это все постановочное»: жители деревни под Новосибирском обвиняют местного фермера в обмане с собаками в капканах
Это вообще законно: активисты написали петицию прокурору, чтобы не допустить выступления Элджея в Новосибирске
Улицы затопило водой: в центре Новосибирска при тушении студии у пожарных сорвало гидрант
Андрей Травников: «Президент четко сказал, что еще необходимо сделать здесь и сейчас»
Ищет весь Новосибирск: целующихся курьеров хотят наградить поездкой в Париж
Искушение победило: сибиряку грозит срок за кражу телефона с зарядки на Вокзале-Главном
Балконный «снайпер»: дело открывшего стрельбу из винтовки по детям 17-летнего подростка передано в суд
Погода на день в Новосибирске: 21 февраля будет нулевая температура и небольшой ветер
«Теряю зрение, дикая боль»: в Новосибирске девушку ударило током в троллейбусе
«Нечего было сливать старт сезона»: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» и потеряла шанс на выход в плей-офф
«Мы не просим запретить концерт Элджея» - новосибирский активист объяснил, зачем написал в прокуратуру
«Где мы?»: Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале