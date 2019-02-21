2019-02-21T11:36:29+03:00
Общество

«В Новосибирске проблема с туалетами»: в соцсетях вступились за женщину, справляющую нужду на крыльце магазина

В Новосибирске сняли видео с женщиной, которая справляет нужду днем прямо на оживленной улице
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы вступились за девушку на видео. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".Новосибирцы вступились за девушку на видео. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск".
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Неожиданно, но новосибирцы, увидев видео справляющей нужду на улице днем женщины, не стали осуждать ее поступок, а возмутились некорректному поведению автора видео.

— Пьяная женщина не смогла вытерпеть и справила нужду прям возле входа в магазин «Ярче», — поделилась в соцсетях в группе «Инцидент. Новосибирск» очевидец произошедшего. По словам автора, компрометирующее видео она сняла на пересечении улиц Степная и Троллейная.

Однако, вместо порицания «героини» ролика, новосибирцы в соцсетях ополчились на снявшую видео сибирячку. Вот что комментаторы пишут по этому поводу:

— Зачем вы это снимаете? Вам заняться нечем что ли? — спрашивает один.

— Ну, так известная проблема, что в городе нет туалетов. Человек-то не виноват, что у нас туалеты городские не строят практически, — отмечает второй.

— Позор автору видео! Зачем это снимать? Вы же не снимаете, как собаки гадят! В Новосибирске проблема с общественными туалетами. Желаю и Вам испытать такое и чтоб Вас кто-нибудь на видео снял, — возмущается третий.

— Понять и простить, но не снимать! — поддерживает четвертый.

— Что такого, я всегда так делаю, — добавляет пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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