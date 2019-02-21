«В Новосибирске проблема с туалетами»: в соцсетях вступились за женщину, справляющую нужду на крыльце магазина
Неожиданно, но новосибирцы, увидев видео справляющей нужду на улице днем женщины, не стали осуждать ее поступок, а возмутились некорректному поведению автора видео.
— Пьяная женщина не смогла вытерпеть и справила нужду прям возле входа в магазин «Ярче», — поделилась в соцсетях в группе «Инцидент. Новосибирск» очевидец произошедшего. По словам автора, компрометирующее видео она сняла на пересечении улиц Степная и Троллейная.
Однако, вместо порицания «героини» ролика, новосибирцы в соцсетях ополчились на снявшую видео сибирячку. Вот что комментаторы пишут по этому поводу:
— Зачем вы это снимаете? Вам заняться нечем что ли? — спрашивает один.
— Ну, так известная проблема, что в городе нет туалетов. Человек-то не виноват, что у нас туалеты городские не строят практически, — отмечает второй.
— Позор автору видео! Зачем это снимать? Вы же не снимаете, как собаки гадят! В Новосибирске проблема с общественными туалетами. Желаю и Вам испытать такое и чтоб Вас кто-нибудь на видео снял, — возмущается третий.
— Понять и простить, но не снимать! — поддерживает четвертый.
— Что такого, я всегда так делаю, — добавляет пятый.
ИСТОЧНИК KP.RU