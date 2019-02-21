«Вину признал»: сибиряк пойдет под суд за ДТП на «проклятом» перекрестке, в котором погибли двое пассажиров

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-21T11:24:08+03:00

Авария произошла 5 октября на аварийном перекрестке в центре Новосибирска. Фото: МВД по Новосибирской области.

Уголовное дело по жуткому ДТП в центре Новосибирска, в котором погибли пассажиры такси, передано в суд

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Следователи завершили расследование уголовного дела о страшном ночном ДТП в центре Новосибирска, на «проклятом» перекрестке, где погибли мужчина и женщина.

— Установлено, что 5 октября 2018 года в 00:05 в Центральном районе на Красном проспекте 32-летний водитель за рулем Toyota Corolla Fielder, ехавший со стороны улицы Гоголя и поворачивал на Достоевского, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Toyota Chaser. Водитель «Чайзера» ехал по Красному проспекту во встречном направлении и имел преимущество в движении. После этого «Филдер», потеряв управление, врезался в световую опору, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

От полученных травм на месте аварии погибла 38-летняя пассажирка «Филдера». Позже в больнице скончался 40-летний пассажир этого же автомобиля. Водитель «Филдера» был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, другой водитель не пострадал.

В ДТП погибли двое пассажиров иномарки. Фото: МВД по Новосибирской области.

— В ходе расследования выяснилось, что водитель «Филдера» неофициально подрабатывал в одной из служб такси в Новосибирске, а погибшие пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, — отметили в ведомстве.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Он обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. На время следствия виновник был отпущен под подписку о невыезде.

— Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд, — добавили в полиции.

Водитель свою вину в аварии признал. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU