«Детей не вывели из классов»: директора школы, где рухнула стена, оштрафовали на 3 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-02-21T10:42:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Новосибирской области сообщила о результатах проверки по факту ЧП в Чаинской школе Купинского района. Напомним, 21 ноября в 17.00 обрушилась часть здания школы. Оказалось, что в это время там шла замена окон. Но в итоге пришлось менять не только их, ущерб от разрушения составил более 1,7 миллионов рублей. Казалось бы, в ЧП виноваты рабочие, но прокуратура назвала и еще одного виновника — директора. Детей не вывели из классов, когда шла замена окон, а значит, подвергли их смертельной опасности.

— По законодательству в общеобразовательной организации не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся, — сообщает прокуратура Новосибирской области. — Проверка показала, что вопреки этим требованиям при демонтаже окон в школе в вечернее время были учащиеся. Нарушения закона могли повлечь тяжкие последствия в виде травмирования, летального исхода учащихся и работников образовательной организации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/683265" frameborder="0"></iframe> ЧП с окнами в школе..

Директор школы в итоге привлечен к дисциплинарной ответственности, а также к штрафу в размере 3 тысяч рублей по административной статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Сейчас часть здания школы отремонтирована.

Напомним, что также по факту обрушения стены СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба».

— Рабочие одной из строительных организаций меняли деревянные окна на окна из ПВХ. В это время наружная часть стены и плиты перекрытия между первым и вторым этажом здания обрушились, — установили в Следственном комитете. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU