«Это все постановочное»: жители деревни под Новосибирском обвиняют местного фермера в обмане с собаками в капканах

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-21T10:15:53+03:00

По словам местных жителей, "живодер" работает на фермера, который сам о нем и рассказал. Стоп-кадр с видео: соцсети.

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В деле о кочегаре, который якобы заманивает собак в капканы, появились новые подробности. Жители деревни Витебск Болотнинского района, где творится этот кошмар, утверждают, что все не так, как выглядит на самом деле, а фото и видео с капканами — постановочное.

— Все жители деревни в шоке от всего происходящего! На фото мужчина, который работает кочегаром — это работник с фермы Байрамова, который сам и выступил рассказчиком об ужасах и зверствах в отношении бездомных собак, — написала в редакцию «КП» — Новосибирск» возмущенная жительница деревни Витебск Наталья Юсупова.

Она отметила, что местные жители уже на протяжении трех лет борются с беспределом фермера Байрамова.

— Он самовольно захватил земли, а сожительница Байрамова взяла разрешение на строительство частного дома в жилом секторе, где они открыли ферму. Там они держат животных, за которыми присматривают люди, имеющие по несколько судимостей, — добавила женщина. — Животных они кормят просроченной продукцией, которую им привозят КАМАЗами, а овец и ягнят, которые дохнут на ферме у Байрамова, отдает свиньям, — описала происходящее женщина, добавив, что бездомных собак Байрамов привозит с города Болотное для охраны своей территории. Большая часть собак бегает по деревне в поисках пищи.

— Байрамов одной из своих собак перебил ногу косой, а когда приехала полиция, он сказал, что это не его собаки, и он за них не несет ни какой ответственности, — поделилась своим возмущением сибирячка.

Женщина отметила, что с приходом тепла на территории фермы Байрамова начинают оттаивать отходы, шкуры, стоит такая вонь, что на улицу невозможно выйти, и всеми этими шкурами завален лес.

— Жители пытались поговорить по- хорошему, но он всех покрывает нецензурной бранью. Также писали коллективные жалобы и в местную администрацию, и в полицию, и в областную прокуратуру, и губернатору и даже президенту, но никаких мер не было принято. Сам Байрамов пишет заявления и жалобы на жителей деревни, — поделилась женщина.

Жители деревни Витебск возмущены, почему все поддерживают нарушителя закона- фермы. Так 18 февраля 2019 года в деревню приехала зоозащитница, чтобы забрать собак с фермы, местные жители хотели с ней поговорить, но девушка отреагировала агрессивно, и не стала никого слушать, а зачем-то вместе с Байрамовым пошла снимать на огородах местных жителей, но для чего она это делала непонятно.

— Мы жители деревни Витебск не может ходить по улице, на которой стоит ферма Байрамова, так как его рабочие начинают все снимать на видео. Байрамову и его сожительнице Протакович были выписаны предписания, которые они так и не исполнили, и в преддверии новых проверок, — добавила Наталья.

Местные жители считают, что таким ложным способом, Байрамов решил поднять общественность в свою защиту.

ИСТОЧНИК KP.RU