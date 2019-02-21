2019-02-21T08:37:59+03:00
Общество

Это вообще законно: активисты написали петицию прокурору, чтобы не допустить выступления Элджея в Новосибирске

Петицию за отмену концерта эпатажного Элджея уже подписали 18 человек
Надежда ЯРКОВА
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Активисты собирают подписи против концерта скандального рэпера. Фото: соцсети.Активисты собирают подписи против концерта скандального рэпера. Фото: соцсети.
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Новосибирские активисты собирают подписи за отмену концерта скандального Элджея в Экспоцентре. Петиция на имя прокурора Новосибирской области Якова Хорошева размещена на ресурсе citizengo.org. В ней активисты просят проверить законность концерта Узенюка, который планируется в Новосибирске 8 марта.

— Как показали концерты в других городах, основная аудитория мероприятия — это дети и подростки. Ранее на концертах Элджея неоднократно исполнялись композиции, содержащие нецензурную брань. Также, по мнению родительских и других общественных организаций, исполнялись композиции, содержащие запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, — говорится в тексте петиции.

Общественники отмечают, что на сайте «Экспоцентра» в информации о концентре Элджея указано возрастное ограничение 18+, но в рекламных материалах, например, в метро Новосибирска указано, что данная информационная продукция предназначена для лиц старше 12 лет (12+). Кроме этого, на сайте по продаже билетов вообще не содержится никаких возрастных ограничений на данный концерт.

Сибиряки переживают, что владельцами билетов могут быть и несовершеннолетние, которые услышат песни с нецензурными текстами. В связи с этим доводами, активисты просят провести прокурорскую проверку и принять необходимые меры.

Петицию уже подписали 18 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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