2019-02-21T07:57:36+03:00
Происшествия

Улицы затопило водой: в центре Новосибирска при тушении студии у пожарных сорвало гидрант

В центре города в 14-этажном жилом доме горела квартира-студия
Надежда ЯРКОВА
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Пожар случился сегодня утром в 14-этажном доме в центре города.Пожар случился сегодня утром в 14-этажном доме в центре города.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Центральном районе Новосибирска сегодня утром, 21 февраля случился пожар в одной из квартир.

— Пожар начался в 14-этажном доме №92/1 на улице Державина. Загорелись вещи в квартире-студии. Женщина из горящей квартиры успела выйти на балкон, она не пострадала, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, у пожарных в какой-то момент сорвало гидрант. Под водой оказались все ближайшие улицы. Часть улицы Фрунзе скрыта водой.

В МЧС также рассказали о случившемся пожаре.

— Сообщение о пожаре в жилом доме на Державина спасатели получили в 9:46 утра. В квартире на площади 10 квадратных метров на третьем этаже горели домашние вещи. Из соседних квартир горящего дома и по лестницам эвакуировали 5 человек, двое из них — дети, — рассказали в ведомстве.

Вода из гидранта залила все ближайшие улицы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Вода из гидранта залила все ближайшие улицы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пожар в квартире в центре Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU

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