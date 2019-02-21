Улицы затопило водой: в центре Новосибирска при тушении студии у пожарных сорвало гидрант

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-21T07:57:36+03:00

Пожар случился сегодня утром в 14-этажном доме в центре города. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Центральном районе Новосибирска сегодня утром, 21 февраля случился пожар в одной из квартир.

— Пожар начался в 14-этажном доме №92/1 на улице Державина. Загорелись вещи в квартире-студии. Женщина из горящей квартиры успела выйти на балкон, она не пострадала, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, у пожарных в какой-то момент сорвало гидрант. Под водой оказались все ближайшие улицы. Часть улицы Фрунзе скрыта водой.

В МЧС также рассказали о случившемся пожаре.

— Сообщение о пожаре в жилом доме на Державина спасатели получили в 9:46 утра. В квартире на площади 10 квадратных метров на третьем этаже горели домашние вещи. Из соседних квартир горящего дома и по лестницам эвакуировали 5 человек, двое из них — дети, — рассказали в ведомстве.

Вода из гидранта залила все ближайшие улицы.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693196" frameborder="0"></iframe> Пожар в квартире в центре Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU