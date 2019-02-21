2019-02-21T07:38:14+03:00
Общество

Андрей Травников: «Президент четко сказал, что еще необходимо сделать здесь и сейчас»

Губернатор Новосибирской области поделился в соцсетях впечатлениями о послании Владимира Путина Федеральному Собранию
Екатерина Иванова
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Андрей Травников побывал на официальном послании президента.Андрей Травников побывал на официальном послании президента.
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Глава региона побывал на выступлении президента в Гостином дворе, о чем рассказал на своей странице в «Фейсбуке». Андрей Травников отметил социальную направленность речи и нацеленность на решение оперативных задач:

— В этом году меня особенно впечатлила первая часть выступления, посвященная дальнейшему развитию социальных сфер. Глава государства владеет в деталях и цифрах информацией по всем острым проблемам жителей страны. Также я обратил внимание на то, что президент мало говорил о долгосрочной и среднесрочной перспективах. В основном, речь шла о задачах на ближайшие годы — 2019-2021. Президент четко сказал, что еще необходимо сделать здесь и сейчас, какие новые решения нужны сегодня. Не было повторения мероприятий, которые уже отражены в национальных проектах. Озвучивались дополнительные решения, которые, в том числе обсуждались на президиумах Госсовета в Ялте, Казани, на форуме в Сочи с участием губернаторов.

Глава региона выразил готовность работать по всем поставленным задачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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