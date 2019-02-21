Искушение победило: сибиряку грозит срок за кражу телефона с зарядки на Вокзале-Главном

СЕГОДНЯ 06:06 2019-02-21T06:06:16+03:00

Грабитель попал на камеры наблюдения. Стоп-кадр с видео: сибфоут.мвд.рф.

Попавшийся на краже мужчина был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью

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В Новосибирске транспортные полицейские вернули владелице украденный с зарядки на вокзале телефон.

— В дежурную часть линейного отдела на станции Новосибирск поступило сообщение о краже сотового телефона на пригородном вокзале Новосибирск-Главный. Женщина рассказала, что пока ждала электропоезд до станции Болотная, она решила зарядить свой гаджет. Для этого она воспользовалась стационарным терминалом, но не закрыла дверцу на кодовый замок, а когда вернулась — телефона на месте уже не было, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

Ущерб за украденный из зарядного бокса телефон сибирячка оценила в 19 000 рублей.

— Благодаря камерам наблюдения на вокзале, полицейским удалось оперативно установить личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Искитима, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье — кража, теперь искитимцу грозит до 5 лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693189" frameborder="0"></iframe> Искитимец попался на краже телефона с зарядки на Вокзале-Главном..

ИСТОЧНИК KP.RU