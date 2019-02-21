2019-02-21T04:53:37+03:00
Общество

Балконный «снайпер»: дело открывшего стрельбу из винтовки по детям 17-летнего подростка передано в суд

Несовершеннолетнего новосибирца, обстрелявшего школьников из винтовки, ждет суд в марте
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подросток пойдет под суд за обстрел детей из пневматической винтовки.Подросток пойдет под суд за обстрел детей из пневматической винтовки.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении 17-летнего Максима Подойникова. Он обвиняется в хулиганстве и в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

— Инцидент произошел в августе 2018 года в Калининском районе. Находясь на балконе квартиры в доме по улице Родники, 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматической винтовки по несовершеннолетним детям, которые шли по улице. Он попадал им в различные части тела, а одному из подростков попал в голову, причинив легкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе Калининского суда.

17-летний Подойников обвиняется по трем эпизодам хулиганства — то есть в грубом нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенного с применением оружия, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением оружия.

— Судебное заседание по уголовному делу в отношении подростка назначено на 4 марта 2019 года, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Искушение победило: сибиряку грозит срок за кражу телефона с зарядки на Вокзале-Главном
Погода на день в Новосибирске: 21 февраля будет нулевая температура и небольшой ветер
«Теряю зрение, дикая боль»: в Новосибирске девушку ударило током в троллейбусе
«Нечего было сливать старт сезона»: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» и потеряла шанс на выход в плей-офф
«Мы не просим запретить концерт Элджея» - новосибирский активист объяснил, зачем написал в прокуратуру
«Где мы?»: Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале
Современные «Ромео и Джульетта»: поцелуй молодой пары на улице растрогал новосибирцев
«Поцелуй и лети»: новосибирский Толмачево вошел в тройку самых романтичных аэропортов мира
Позарились на чужое: новосибирские полицейские раскрыли угоны двух иномарок в один день
Андрей Травников провел первое заседание рабочей группы Госсовета «Образование и наука»
Три миллиона рублей за погибших детей: в Колывани прошел суд по делу о братьях, утонувших в коммунальной яме
Показал па: Сергей Полунин провел мастер-класс для сибирских студентов
Дорогое ДТП: новосибирцы получили 400 тысяч страховки, разыграв аварию «Лексуса» с «Порш Кайеном» и катером
Дети, которых нет: сибирячка попала в тюрьму за обман с детскими пособиями
Смешная сделка: суд признал незаконной продажу земельного участка под Новосибирском за 5 000 рублей
Никаких людей с автоматами: «КП» публикует видео с обыска в медицинском центре им. Мешалкина
Задержали на 17 часов: 214 пассажиров не смогли улететь из Новосибирска во Вьетнам
Повисла на такси: водитель маршрутки устроил ДТП при развороте на двойной сплошной
Поторопились отмечать: грабители нашли в офисе коньяк и напились к приезду охраны
Погода на день в Новосибирске: 20 февраля потеплеет до плюс 2 градусов
Танцы на высоте: сибирячка сняла завораживающее видео в горах Сочи
Скворец-трансформер: волонтеры показали, как птица увеличилась в размерах на солнце
Опасен для несовершеннолетних» - православный активист хочет отменить концерт Элджея в Новосибирске
«Людей все меньше остается»: сибиряки прошли мимо замерзающего рыбака
СКР: семилетняя девочка, которую лечили от ОРВИ, умерла в больнице от другой болезни
«Ишачок» времен войны: в Новосибирске собрали военный истребитель И-16