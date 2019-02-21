Балконный «снайпер»: дело открывшего стрельбу из винтовки по детям 17-летнего подростка передано в суд

СЕГОДНЯ 04:45 2019-02-21T04:53:37+03:00

Подросток пойдет под суд за обстрел детей из пневматической винтовки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении 17-летнего Максима Подойникова. Он обвиняется в хулиганстве и в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

— Инцидент произошел в августе 2018 года в Калининском районе. Находясь на балконе квартиры в доме по улице Родники, 17-летний подросток открыл стрельбу из пневматической винтовки по несовершеннолетним детям, которые шли по улице. Он попадал им в различные части тела, а одному из подростков попал в голову, причинив легкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе Калининского суда.

17-летний Подойников обвиняется по трем эпизодам хулиганства — то есть в грубом нарушении общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенного с применением оружия, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением оружия.

— Судебное заседание по уголовному делу в отношении подростка назначено на 4 марта 2019 года, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU