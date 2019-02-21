2019-02-21T03:39:21+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 21 февраля будет нулевая температура и небольшой ветер

Какая погода ждет новосибирцев в четверг, 21 февраля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.Сегодня днем порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет по-прежнему тепло, до 0 градусов днем, возможен снег и усиление ветра до 15 метров в секунду.

— В четверг, 21 февраля в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, днем местами мокрый снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Температура днем составит 0- минус 2 градусов, к ночи станет чуть холоднее — минус 2- 4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

По области также ожидается ночью и днем небольшой, местами умеренный снег, метели, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах 0- минус 5 градусов, местами до минус 10 градусов. Ночная около минус 2-7 градусов, при прояснениях до минус 12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам снег с температурой днем до минус 2 градусов и ночной до минус 8 градусов. До конца недели характер погоды резко не изменится, ожидается небольшое похолодание до минус 6 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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