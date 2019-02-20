«Теряю зрение, дикая боль»: в Новосибирске девушку ударило током в троллейбусе

СЕГОДНЯ 21:14 2019-02-20T21:14:32+03:00

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О том, что с ней произошло в троллейбусе №2, сибирячка под ником Yours Violetta рассказала в отзывах на «Флампе» 19 февраля. Девушка на общественном транспорте решила добраться домой, и вот что во время посадки с ней случилось.

- Пропускаю бабушек, детей, хватаюсь за ручку, как вдруг теряю зрение и на доли секунды еще и сознание, - описывает ситуацию пассажирка. – Далее - дикая боль, и я понимаю, что меня ударило током! Я чётко помню, как пару лет назад получила разряд от шокера, и чувства были ничем не лучше. Смотрю на руку - у меня обожжены подушки на пальцах.

К счастью, пассажиры помогли девушке: они завели ее в салон. Но вот поведение кондуктора очень сильно удивило сибирячку:

- Мне сказали: «Это ничего страшного, «намагнитилось», - возмущается пассажирка. – Сейчас у меня очень сильно болит голова а еще есть общее недомогание.

ИСТОЧНИК KP.RU