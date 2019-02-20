2019-02-20T19:12:35+03:00
Спорт

«Нечего было сливать старт сезона»: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» и потеряла шанс на выход в плей-офф

Матч закончился со счетом 3:4
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирские хоккеисты не смогли противостоять своим противникам. Фото: https://vk.com/hcsibir1962Новосибирские хоккеисты не смогли противостоять своим противникам. Фото: https://vk.com/hcsibir1962
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В среду, 20 февраля, у «Сибири» была самая важная игра в этом сезоне: после череды поражений в начале сезона только победа над «Автомобилистом» сохраняла надежду на выход в плей-офф. Но, увы, этому не суждено было сбыться.

- «Сибирь» проигрывает «Автомобилисту» со счетом 3:4 и лишается шансов на плей-офф-2019, - коротко сообщили в официальной группе команды.

В комментариях болельщики не сдерживают своих эмоций:

- Жаль, но ничего не поделаешь. Всё из-за неудачного старта, если бы тогда выиграли пару игр, то сейчас вполне себе играли бы в плей-офф! Спасибо за сезон, и успехов в следующем! Надо собрать боевую команду, к следующему сезону, - пишут одни.

- Ребята, спасибо за сезон! К сожалению, третий год без плей-офф. Есть над чем работать. Но, несмотря на это, мы вас любим и будем болеть за вас всегда, - поддерживают команду другие.

- Не привыкать уже, к сожалению, - разочарованы третьи.

- Закономерный результат по итогам сезона, - уверены четвертые.

- Обидно. Болел за «Сибирь» в этом сезоне, но нечего было сливать старт сезона, - считают пятые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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