«Нечего было сливать старт сезона»: «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» и потеряла шанс на выход в плей-офф
В среду, 20 февраля, у «Сибири» была самая важная игра в этом сезоне: после череды поражений в начале сезона только победа над «Автомобилистом» сохраняла надежду на выход в плей-офф. Но, увы, этому не суждено было сбыться.
- «Сибирь» проигрывает «Автомобилисту» со счетом 3:4 и лишается шансов на плей-офф-2019, - коротко сообщили в официальной группе команды.
В комментариях болельщики не сдерживают своих эмоций:
- Жаль, но ничего не поделаешь. Всё из-за неудачного старта, если бы тогда выиграли пару игр, то сейчас вполне себе играли бы в плей-офф! Спасибо за сезон, и успехов в следующем! Надо собрать боевую команду, к следующему сезону, - пишут одни.
- Ребята, спасибо за сезон! К сожалению, третий год без плей-офф. Есть над чем работать. Но, несмотря на это, мы вас любим и будем болеть за вас всегда, - поддерживают команду другие.
- Не привыкать уже, к сожалению, - разочарованы третьи.
- Закономерный результат по итогам сезона, - уверены четвертые.
- Обидно. Болел за «Сибирь» в этом сезоне, но нечего было сливать старт сезона, - считают пятые.
ИСТОЧНИК KP.RU