«Где мы?»: Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале
Филипп Киркоров любит повесилить своих подписчиков веселыми видео, и один из таких роликов он записал на новосибирском вокзале. Певец 20 февраля приехал в Новосибирск, чтобы выступить с концертом в ДК железнодорожников. И прямо на перроне, выйдя на улицу в белой шубе, начал писать видео» для своего «Инстаграма».
- А где мы? В каком городе? - в шутку спросил певец у стоявшего рядом сотрудника вокзала.
- В Новосибирске, - ответил мужчина в ушанке артисту.
- До встречи на премьере сегодня вечером, - обратился певец уже к своим поклонникам.
В комментариях сибирские поклонники тут же стали обращаться к певцу с различными просьбами:
- Можно подъехать к гостинице и сделать селфи с вами в образе Майкла Джексона? Для вас это секундное дело, а мне бы это очень помогло! – пишут одни.
- Помогите, пожалуйста, инвалиду! Мне по квоте выдали инвалидную коляску, а я сломал её, и теперь не могу себе позволить купить новую! – жалуются другие.
Кстати, билеты непосредственно на концерт для сибиряков обошлись недешево – от 5 до 9 тысяч рублей.
Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале.
ИСТОЧНИК KP.RU