«Где мы?»: Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале

СЕГОДНЯ 14:04 2019-02-20T14:13:48+03:00

Билеты на концерт Филиппа Киркорова стоили от 5 до 9 тысяч рублей. Фото: https://www.instagram.com/fkirkorov/

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Филипп Киркоров любит повесилить своих подписчиков веселыми видео, и один из таких роликов он записал на новосибирском вокзале. Певец 20 февраля приехал в Новосибирск, чтобы выступить с концертом в ДК железнодорожников. И прямо на перроне, выйдя на улицу в белой шубе, начал писать видео» для своего «Инстаграма».

- А где мы? В каком городе? - в шутку спросил певец у стоявшего рядом сотрудника вокзала.

- В Новосибирске, - ответил мужчина в ушанке артисту.

- До встречи на премьере сегодня вечером, - обратился певец уже к своим поклонникам.

В комментариях сибирские поклонники тут же стали обращаться к певцу с различными просьбами:

- Можно подъехать к гостинице и сделать селфи с вами в образе Майкла Джексона? Для вас это секундное дело, а мне бы это очень помогло! – пишут одни.

- Помогите, пожалуйста, инвалиду! Мне по квоте выдали инвалидную коляску, а я сломал её, и теперь не могу себе позволить купить новую! – жалуются другие.

Кстати, билеты непосредственно на концерт для сибиряков обошлись недешево – от 5 до 9 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/693040" frameborder="0"></iframe> Филипп Киркоров в белой шубе записал смешное видео на новосибирском вокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU