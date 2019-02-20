«Поцелуй и лети»: новосибирский Толмачево вошел в тройку самых романтичных аэропортов мира

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-20T10:10:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Аналитики подсчитали, в каких аэропортах на сантименты провожающих или встречающих отводится больше всего времени. Новосибирский Толмачево вошел в тройку аэропортов, где есть возможность растянуть время для поцелуев.

— Согласно ежегодному опросу momondo.ru, общение с близкими — одна из главных вещей, по которой россияне скучают во время путешествия. Поэтому для многих важно иметь в запасе несколько минут для теплых прощаний и встреч. Это драгоценное время люди проводят в так называемых Kiss&Fly зонах, которые дословно переводятся как «Поцелуй и лети», — рассказала представитель метапоиска Ирина Рябовол.

Исследование проводилось среди жителей 22 стран, куда вошли Россия, Аргентина, Австрия, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Мексика, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Великобритания и США. В опросе приняли участие более 23 400 человек, в том числе порядка 999 респондентов из крупных региональных городов России в возрасте от 18 до 65 лет. В опросе участвовали и мужчины, и женщины.

— Самыми романтичными аэропортами мира стали воздушные гавани Гонконга и Токио (Ханеда). Там у путешественников есть целых 30 минут на то, чтобы трогательно и при этом бесплатно встретить или проводить близких. На втором месте — Международный аэропорт Афин, где бесплатное пребывание в Kiss&Fly зоне заканчивается спустя 20 минут после въезда, — рассказали социологи.

Новосибирский аэропорт Толмачево занял третье место наряду с аэропортами Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, а также Рима, Пальма-де-Майорки, Праги, Лос-Анджелеса. В них прощаться и радоваться встрече бесплатно можно в течение 15 минут.

— Далее следуют аэропорты Сингапура, Парижа, Франкфурта и Лиссабона. На аэровокзалах этих городов у провожающих и встречающих есть 10 минут на объятия. Воздушная гавань Варшавы дает на это 7 минут, а Цюриха — всего лишь 5,- отметили аналитики. — Наименее романтичными оказались аэропорты Вены, Дублина и Мадрида, где нет бесплатного периода парковки или пребывания в Kiss&Fly зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU