Андрей Травников провел первое заседание рабочей группы Госсовета «Образование и наука»
На первом заседании был утвержден график работы рабочей группы Госсовета. Уже запланированы выездные заседания в регионах, имеющих большой профильный потенциал.
— Будем стараться привязывать даты заседаний к общероссийским мероприятиям по соответствующей тематике. Предварительно уже оговорили, что необходимо провести заседания в Казани, Томске, Новосибирске, — сказал губернатор Андрей Травников.
Следующие встречи будут посвящены участию научно-образовательных центров в национальных проектах «Наука» и «Образование», подготовке кадров. В марте эксперты обсудят повышение статуса специализированных учебно-научных центров. Также в программе — тема создания многофункциональных студенческих городков в рамках нацпроекта.
Всего в первом полугодии пройдет еще четыре заседания экспертов.
Справка КП
В состав рабочей группы Госсовета «Образование и наука» входят — 64 человека. Это представители 19 регионов, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти, госучреждений. Ранее Распоряжением президента были созданы 16 рабочих групп по разным направлениям, образовательный сектор возглавил Андрей Травников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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