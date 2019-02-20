2019-02-20T09:47:17+03:00
Общество

Андрей Травников провел первое заседание рабочей группы Госсовета «Образование и наука»

На нем были составлены планы по дальнейшему развитию учебно-научных центров и повышению их статуса
Екатерина КОМЯКОВА
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В состав рабочей группы входит 64 эксперта разных уровней. Фото: nso.ruВ состав рабочей группы входит 64 эксперта разных уровней. Фото: nso.ru
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На первом заседании был утвержден график работы рабочей группы Госсовета. Уже запланированы выездные заседания в регионах, имеющих большой профильный потенциал.

— Будем стараться привязывать даты заседаний к общероссийским мероприятиям по соответствующей тематике. Предварительно уже оговорили, что необходимо провести заседания в Казани, Томске, Новосибирске, — сказал губернатор Андрей Травников.

Следующие встречи будут посвящены участию научно-образовательных центров в национальных проектах «Наука» и «Образование», подготовке кадров. В марте эксперты обсудят повышение статуса специализированных учебно-научных центров. Также в программе — тема создания многофункциональных студенческих городков в рамках нацпроекта.

Всего в первом полугодии пройдет еще четыре заседания экспертов.

Справка КП

В состав рабочей группы Госсовета «Образование и наука» входят — 64 человека. Это представители 19 регионов, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти, госучреждений. Ранее Распоряжением президента были созданы 16 рабочих групп по разным направлениям, образовательный сектор возглавил Андрей Травников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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