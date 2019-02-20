Показал па: Сергей Полунин провел мастер-класс для сибирских студентов

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-20T08:40:21+03:00

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Небольшая видеозарисовка с урока от мировой звезды балета появилась в сети. Сергей Полунин показывает юным воспитанникам Новосибирского хореографического училища движения, молодые люди повторяют. Мастер-клас для студентов прошел перед спектаклем.

- Два года назад я попробовал преподавать, и понял, что для меня сейчас это самое важное дело в моей жизни, такое же важное, как танец. Меня научили танцу, поэтому я сам могу научить чему-то – я многое впитал за все эти годы. Для меня возможность вдохновить детей – даже одним уроком – очень многое значит, - цитирует Сергея пресс-служба НОВАТа.

Он отметил, что в его юношестве подобный мастер-класс от известного танцовщика подарил настоящие вдохновение и понимание цели. Также Сергей Полунин хорошо оценил подготовку новосибирских воспитанников:

- Ребята занимаются в профессиональной школе, они очень хорошо выучены. Можно, конечно, подсказать что-то по технике, но я считаю, что больше могу подсказать как артист, показать, что значит быть на сцене.

В Новосибирск Полунин приехал с программой SACRE, на которую в социальных сетях написал рецензию экс-директор Новосибирской филармонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692929" frameborder="0"></iframe> Сергей Полунин провел мастер-класс в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU