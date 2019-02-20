2019-02-20T09:05:03+03:00
Общество

Дорогое ДТП: новосибирцы получили 400 тысяч страховки, разыграв аварию «Лексуса» с «Порш Кайеном» и катером

Обман новосибирцев вскрылся, и они получили по реальному сроку в тюрьме
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцы подстроили ДТП дорогостоящих машин, чтобы получить страховку.Новосибирцы подстроили ДТП дорогостоящих машин, чтобы получить страховку.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор суда от 3 октября 2018 в отношении 37-летнего Дмитрия Мазякина и 25-летнего Максима Калашникова. Мужчины обвинялись в мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

— Суд установил, что в ночь с 16 по 17 сентября 2016 года Мазякин, находясь за рулем Lexus RX 330 вместе с неустановленными лицами на машинах Porsche Cayenne с катером «Слайдер 160БРС» на прицепе и «ВАЗ 21074» разыграли ДТП. Калашников исполнял обязанности аварийного комиссара.

Подельники таким образом расположили свои машины на проезжей части, что уже имевшиеся у автомобилей и катера повреждения, полученные до инсценированного ДТП, выдали за повреждения, полученные в данный момент.Калашников оформил инсценированное ДТП и составил все необходимые для получения страховки документы, — рассаказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Мазякин как пострадавший в ДТП подал документы и заявление о страховой выплате в страховую компанию. Страховая компания, поверив в ДТП, в ноябре 2016 года перечислила на счет Мозякина 400 тысяч рублей, которыми он, Калашников и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению. Однако, позже обман вскрылся и мужчины попали под суд.

— Мазякина приговорили к 1 году 3 месяцам лишения свободы, а Калашникова — к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Осужденные и их защитники с приговором не согласились и в апелляционной жалобе просили отменить приговор и оправдать их. Однако доводы апелляционных жалоб оставлены судом без удовлетворения, — отметили в ведомстве

Приговор в отношении Мазякина и Калашникова оставлен без изменения и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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