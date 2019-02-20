2019-02-20T07:47:38+03:00
Общество

Дети, которых нет: сибирячка попала в тюрьму за обман с детскими пособиями

Сибирячки придумали историю о рождении детей в домашних условиях, чтобы получить пособия
Надежда ЯРКОВА
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Сибирячки принесли в ЗАГС поддельные документы о рожденных дома детях.Сибирячки принесли в ЗАГС поддельные документы о рожденных дома детях.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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По иску прокурора Первомайского района Новосибирска суд признал недействительными записи актов о рождении детей.

— Основанием для исков послужил вступивший в силу приговор Первомайского районного суда. Местная жительница Жанна Комарова была осуждена, попавшись на мошенничестве — получала пособия на вымышленных детей.

В марте 2017 года две сибирячки задумали получить обманом деньги — пособие на детей. Комарова с подельницей в разное время приезжали в отделы ЗАГС Советского и Ленинского районов Новосибирска. Там они показывали поддельные справки с оттисками штампа поликлиники и печатями участкового врача-педиатра о первичном медицинском патронаже новорожденному, родившемуся в домашних условиях. Сотрудники отделов ЗАГС, ничего не подозревая, выдали женщинам два свидетельства о рождении детей.

— Позже их обман вскрылся, женщины попали под суд, получив тюремные сроки. Записи актов о рождении детей были признаны обманом и были исключены из актовой книги, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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