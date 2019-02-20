2019-02-20T07:26:03+03:00
Общество

Смешная сделка: суд признал незаконной продажу земельного участка под Новосибирском за 5 000 рублей

Под Новосибирском администрация продала предпринимателю земельный участок в 2,4 гектара за ничтожную сумму в 5000 рублей
Надежда ЯРКОВА
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Покупку земельного участка, купленного за 5 тысяч рублей, признали недействительной.Покупку земельного участка, купленного за 5 тысяч рублей, признали недействительной.Фото: "КП" Архив
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По требованию прокурора областной суд Новосибирска отменил незаконное решение районного суда и признал недействительным договор купли-продажи земли за 5 000 рублей.

— В администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района нашли нарушения при продаже в собственность физическому лицу земельного участка площадью почти 2,4 га. Цена сделки составила 5 702 рублей. Спорный земельный участок после дважды перепродавался. Проверка показала, что на земельном участке был расположен объект федеральной собственности, однако администрация, совершая сделку купли-продажи, распорядилась этой собственностью по своему усмотрению, без разрешения уполномоченного органа, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

При этом ничтожная сделка нарушает статью Земельного кодекса РФ и публичные интересы государства.

— Прокурор просил суд истребовать земли из чужого незаконного владения, поскольку установил, что последующие покупатели не являются добросовестными. Они имели близкое родство с первоначальным покупателем. Несмотря на это, в 2018 году Искитимский районный суд отказал в иске, — отметили в ведомстве.

Новосибирский областной суд не согласился с этим решением, признав обоснованными доводы прокурора. Поскольку сделка является ничтожной, прокурор не пропустил трехлетний срок исковой давности.

— В феврале решение Искитимского районного суда Новосибирский областной суд отменил, а иск прокурора удовлетворил, — добавили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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