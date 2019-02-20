Смешная сделка: суд признал незаконной продажу земельного участка под Новосибирском за 5 000 рублей
По требованию прокурора областной суд Новосибирска отменил незаконное решение районного суда и признал недействительным договор купли-продажи земли за 5 000 рублей.
— В администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района нашли нарушения при продаже в собственность физическому лицу земельного участка площадью почти 2,4 га. Цена сделки составила 5 702 рублей. Спорный земельный участок после дважды перепродавался. Проверка показала, что на земельном участке был расположен объект федеральной собственности, однако администрация, совершая сделку купли-продажи, распорядилась этой собственностью по своему усмотрению, без разрешения уполномоченного органа, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
При этом ничтожная сделка нарушает статью Земельного кодекса РФ и публичные интересы государства.
— Прокурор просил суд истребовать земли из чужого незаконного владения, поскольку установил, что последующие покупатели не являются добросовестными. Они имели близкое родство с первоначальным покупателем. Несмотря на это, в 2018 году Искитимский районный суд отказал в иске, — отметили в ведомстве.
Новосибирский областной суд не согласился с этим решением, признав обоснованными доводы прокурора. Поскольку сделка является ничтожной, прокурор не пропустил трехлетний срок исковой давности.
— В феврале решение Искитимского районного суда Новосибирский областной суд отменил, а иск прокурора удовлетворил, — добавили в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU