2019-02-20T07:02:08+03:00
Общество

Никаких людей с автоматами: «КП» публикует видео с обыска в медицинском центре им. Мешалкина

Там сейчас работают силовики по делу о хищении более миллиарда рублей [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Врачи в обычном режиме продолжают прием пациентов.Врачи в обычном режиме продолжают прием пациентов.
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В клинике им. Мешалкина идут обыски, под следствие попал заместитель директора исследовательского центра. Его обвиняют в многомиллионной афере, которую провернули на торгах. Пока оперативники работают, некоторые СМИ поспешили сообщить о том, что в клинике «много людей с автоматами». Однако, на видео, которое публикует КП-Новосибирск, можно заметить, что, несмотря на следственные действия, жизнь центра идет в обычном режиме. Врачи продолжают прием пациентов, никаких силовиков «с автоматами» нет.

— Работали несколько сотрудников ФСБ, никаких людей с автоматами — спецназа или ОМОН не было, — сообщил КП-Новосибирск иcточник в клинике им. Мешалкина.

В клинике им. Мешалкина идут обыски.

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда»-Новосибирск», против топ-менеджера клиники возбудили уголовное дело по двум статьям — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», а также «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Похищен миллиард и 350 миллионов: за махинации с торгами задержан топ-менеджер клиники им. Мешалкина

В самом известном медицинском центре Новосибирска сейчас работают силовики: заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина попал в коррупционный скандал. Его подозревают в афере на миллиард рублей. Как стало известно КП-Новосибирск, сейчас мужчина задержан. Спецгруппа поджидала его сегодня с утра на рабочем месте (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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