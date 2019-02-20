Задержали на 17 часов: 214 пассажиров не смогли улететь из Новосибирска во Вьетнам

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-20T06:28:10+03:00

На время ожидания пассажиров разместили в новосибирской гостинице

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Авиакомпания отложила вылет в Камрань из Новосибирска из-за технической неисправности самолета.

— На рейс Рейс ZF 5443 Новосибирск — Камрань зарегистрировано 214 пассажиров, в том числе 24 ребенка. Они должны были вылететь в 21:20 во вторник, 19 февраля. Авиакомпания AZUR air отложила вылет до 15:55 сегодня, 20 февраля, — рассказала «КП» — Новосибирск» представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Она добавила, что новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров этого рейса, 103 человека размещены в гостинице «Ривер Парк», обеспечены напитками и питанием.

— Пока каких-то претензий со стороны пассажиров не поступало, — отметила Горбунова, уточнив, что задержка произошла из-за технической неисправности воздушного судна.

ИСТОЧНИК KP.RU