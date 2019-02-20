Повисла на такси: водитель маршрутки устроил ДТП при развороте на двойной сплошной

СЕГОДНЯ 05:27 2019-02-20T05:27:46+03:00

Во вторник вечером произошло ДТП, в результате которого маршрутка оказалась на такси

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Авария случилась 19 февраля на пересечении улиц Есенина и Никитина, при движении в сторону ТЦ «Континент».

— Вечером во вторник столкнулись седан Renault Logan брендированный «Гранд Авто» и маршрутное такси №14. Судя по кадрам, после столкновения маршрутка буквально повисла на седане, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель маршрутного такси поворачивал через двойную сплошную, а в этот момент водитель такси совершал поворот с улицы Есенина, в результате произошло столкновение.

В ДТП о пострадавших сообщений нет.

После столкновения маршрутка оказалась на авто такси.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU