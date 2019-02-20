Повисла на такси: водитель маршрутки устроил ДТП при развороте на двойной сплошной
Авария случилась 19 февраля на пересечении улиц Есенина и Никитина, при движении в сторону ТЦ «Континент».
— Вечером во вторник столкнулись седан Renault Logan брендированный «Гранд Авто» и маршрутное такси №14. Судя по кадрам, после столкновения маршрутка буквально повисла на седане, — рассказал подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, водитель маршрутного такси поворачивал через двойную сплошную, а в этот момент водитель такси совершал поворот с улицы Есенина, в результате произошло столкновение.
В ДТП о пострадавших сообщений нет.
После столкновения маршрутка оказалась на авто такси.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU