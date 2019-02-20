Поторопились отмечать: грабители нашли в офисе коньяк и напились к приезду охраны
Патрулируя в наукограде Кольцово, сотрудники Росгвардии получили от дежурного сообщение о том, что рано утром в один из офисов фирмы, занимающейся закупкой медицинских препаратов, проникли неизвестные.
— Прибыв на место происшествия, они увидели, что входная дверь взломана, а окно на первом этаже разбито. В помещении были слышны голоса и звуки передвижения мебели. В одном из кабинетов офиса они застали двух мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Воришки искали ценные вещи и деньги в шкафах кабинета, однако, их добычей стали две бутылки коньяка, найденного там же, в офисе, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
При личном досмотре у одного из задержанных мужчин был изъят топор.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также директор фирмы.
— Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас в полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, устанавливается сумма причиненного ущерба, — добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU