Поторопились отмечать: грабители нашли в офисе коньяк и напились к приезду охраны

СЕГОДНЯ 04:21 2019-02-20T04:30:00+03:00

В Кольцово охрана застала на месте грабежа в офисе двух пьяных взломщиков

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Патрулируя в наукограде Кольцово, сотрудники Росгвардии получили от дежурного сообщение о том, что рано утром в один из офисов фирмы, занимающейся закупкой медицинских препаратов, проникли неизвестные.

— Прибыв на место происшествия, они увидели, что входная дверь взломана, а окно на первом этаже разбито. В помещении были слышны голоса и звуки передвижения мебели. В одном из кабинетов офиса они застали двух мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Воришки искали ценные вещи и деньги в шкафах кабинета, однако, их добычей стали две бутылки коньяка, найденного там же, в офисе, — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

При личном досмотре у одного из задержанных мужчин был изъят топор.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также директор фирмы.

— Задержанные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас в полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, устанавливается сумма причиненного ущерба, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU