2019-02-20T03:23:43+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 20 февраля потеплеет до плюс 2 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в среду, 20 февраля
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.Сегодня днем воздух прогреется до 2 градусов тепла.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет по-весеннему теплая погода с нулевой температурой, местами воздух прогреется до плюс 2 градусов.

— В среду, 20 февраля в Новосибирске ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура днем составит 0- плюс 2 градусов, к ночи станет холоднее — минус 3-5 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, ночью и днем в отдельных районах мокрый снег, метели, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 3- плюс 2 градусов, ночная около минус 3-8 градусов, при прояснениях до минус 13 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег с нулевой температурой днем и минус 1 градусов — ночью. В последующие дни ожидается небольшое похолодание — до минус 4 градусов днем, возможны осадки в виде снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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