Танцы на высоте: сибирячка сняла завораживающее видео в горах Сочи

19 Февр. 20:34 2019-02-19T20:34:03+03:00

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Новосибирская танцовщица Даша Атрашкевич в Сочи отправилась вместе со своим мужем. Но пока другие на горнолыжном курорте «Роза Хутор» катались на сноуборде, сибирячка решили использовать спуски… в качестве отличного фона для своего нового ролика. И записала на видео, как танцует на высоте 2320 метров.

- Мы же танцоры, и стараемся снимать ролики в разных местах, где бываем. И даже когда отдыхаем, путешествуем, все равно танцуем, - рассказала Дарья. – А когда такая красота вокруг, это сильно вдохновляет!

Оператором для Даши стал ее муж: снимали они, когда на улице было плюс 5 градусов. Даша танцевала в топе, без теплой кофты, и немного замерзла. И подписчики старания девушки оценили по достоинству.

- Лучше гор могут быть только горы! Завораживающая, - пишут одни.

- Фантастическая красота, - не скупятся на комплименты другие.

- Даша, все идеально здесь! Заряд энергии от такого видео, - считают третьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/692884" frameborder="0"></iframe> Новосибирская танцовщица сняла завораживающее видео в горах Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU