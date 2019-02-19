Танцы на высоте: сибирячка сняла завораживающее видео в горах Сочи
Новосибирская танцовщица Даша Атрашкевич в Сочи отправилась вместе со своим мужем. Но пока другие на горнолыжном курорте «Роза Хутор» катались на сноуборде, сибирячка решили использовать спуски… в качестве отличного фона для своего нового ролика. И записала на видео, как танцует на высоте 2320 метров.
- Мы же танцоры, и стараемся снимать ролики в разных местах, где бываем. И даже когда отдыхаем, путешествуем, все равно танцуем, - рассказала Дарья. – А когда такая красота вокруг, это сильно вдохновляет!
Оператором для Даши стал ее муж: снимали они, когда на улице было плюс 5 градусов. Даша танцевала в топе, без теплой кофты, и немного замерзла. И подписчики старания девушки оценили по достоинству.
- Лучше гор могут быть только горы! Завораживающая, - пишут одни.
- Фантастическая красота, - не скупятся на комплименты другие.
- Даша, все идеально здесь! Заряд энергии от такого видео, - считают третьи.
Новосибирская танцовщица сняла завораживающее видео в горах Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU