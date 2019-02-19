2019-02-19T20:34:03+03:00
Общество

Танцы на высоте: сибирячка сняла завораживающее видео в горах Сочи

Девушка записала ролик, как танцует на высоте 2320 метров
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Дашин танец в горах Сочи снимал ее муж. Фото: https://www.instagram.com/dashine_exordium/Дашин танец в горах Сочи снимал ее муж. Фото: https://www.instagram.com/dashine_exordium/
Изменить размер текста:

Новосибирская танцовщица Даша Атрашкевич в Сочи отправилась вместе со своим мужем. Но пока другие на горнолыжном курорте «Роза Хутор» катались на сноуборде, сибирячка решили использовать спуски… в качестве отличного фона для своего нового ролика. И записала на видео, как танцует на высоте 2320 метров.

- Мы же танцоры, и стараемся снимать ролики в разных местах, где бываем. И даже когда отдыхаем, путешествуем, все равно танцуем, - рассказала Дарья. – А когда такая красота вокруг, это сильно вдохновляет!

Оператором для Даши стал ее муж: снимали они, когда на улице было плюс 5 градусов. Даша танцевала в топе, без теплой кофты, и немного замерзла. И подписчики старания девушки оценили по достоинству.

- Лучше гор могут быть только горы! Завораживающая, - пишут одни.

- Фантастическая красота, - не скупятся на комплименты другие.

- Даша, все идеально здесь! Заряд энергии от такого видео, - считают третьи.

Новосибирская танцовщица сняла завораживающее видео в горах Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скворец-трансформер: волонтеры показали, как птица увеличилась в размерах на солнце
Опасен для несовершеннолетних» - православный активист хочет отменить концерт Элджея в Новосибирске
«Людей все меньше остается»: сибиряки прошли мимо замерзающего рыбака
СКР: семилетняя девочка, которую лечили от ОРВИ, умерла в больнице от другой болезни
«Ишачок» времен войны: в Новосибирске собрали военный истребитель И-16
«Ни то балет, ни то вечер в ночном клубе»: экс-директор новосибирской филармонии раскритиковал мировую звезду Полунина
«Неожиданно вышла перед поездом»: на станции Инская под составом погибла женщина
Мэр просит новосибирцев жаловаться на коммунальщиков, которые не убирают «опасный» снег и сосульки с крыш
Арестовали невиновного: сибирячка утверждает, что под стражу отправили не того, человека, который убил ее мужа
Муж-«невидимка»: сибирячка пыталась через суд признать должника по алиментам пропавшим
Просил скидку с ножом: в Новосибирской области недовольный клиент убил швею
«Убивал обогревателем»: налетчик убил продавца, которая отказалась ему «занять сигарет»
«Особо тяжкое»: в Новосибирске арестовали экс-начальника Дзержинской полиции
«Он растерянно шел по дороге»: в Новосибирске ищут родню мужчины с потерей памяти
Таран на «встречке»: под Новосибирском в аварии с фурой погиб водитель автобуса
В Минздраве пообещали отремонтировать крыло больницы, где грудничков мыли в раковине для посуды
«Мама, это мы с тобой, дорогая!»: фанаты подарили певцу Шуре семейную подушку
Последний император: новосибирские общественники собирают деньги на баннер с царской семьей
Погода на день в Новосибирске: 19 февраля будет порывистый ветер и нулевая температура
В муке и шортиках: сибирячка устроила отвязные танцы на кухне
«Зверство и только»: в Новосибирске второклассника, забывшего сменную обувь, заставили ходить по школе в носках
Вековой юбилей: в Новосибирске отметили столетие транспортной полиции
Это видео заставит вас поверить в людей: виртуоз сыграл на аккордеоне у метро вместо замерзшей бабушки
Дорогие сухари: в Новосибирске подскочили цены на гренки и вяленую рыбу
«Погостил у родителей и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего парня в зеленом пуховике