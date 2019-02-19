2019-02-19T15:05:23+03:00
Дом. Семья

Скворец-трансформер: волонтеры показали, как птица увеличилась в размерах на солнце

Так певчая птичка по прозвищу Булочка пытается синтезировать витамин D
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Вот такая пушистая Булочка. Она еще и петь умеет! Фото: vk.com/smallbirds54Вот такая пушистая Булочка. Она еще и петь умеет! Фото: vk.com/smallbirds54
Изменить размер текста:

Волонтеры центра реабилитации диких животных показали забавные снимки скворца по кличке Булочка. Он по-своему отреагировал на яркое февральское солнце, расхорохорившись под теплыми лучами.

— Вот так происходит трансформация скворца под влиянием первых весенних лучей. Пусть даже и не весь ультрафиолет может добраться через оконное стекло до шикарных перышек, Булочка все равно с удовольствием принимает солнечные ванны, — описывают процесс «раздувания» волонтеры.

Как поясняют в центре, этот процесс называется солнцеванием, он помогает птицам синтезировать витамин D, который в свою очередь помогает усвоению кальция.

Подписчики группы умиляются фотографиям скворца и тут же начинают спорить: одни говорят, что через стекло УФ-лучи не пройдут, другие утверждают обратное. Скворец же не обращает на физиков-любителей внимания и продолжает ершиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опасен для несовершеннолетних» - православный активист хочет отменить концерт Элджея в Новосибирске
«Людей все меньше остается»: сибиряки прошли мимо замерзающего рыбака
СКР: семилетняя девочка, которую лечили от ОРВИ, умерла в больнице от другой болезни
«Ишачок» времен войны: в Новосибирске собрали военный истребитель И-16
«Ни то балет, ни то вечер в ночном клубе»: экс-директор новосибирской филармонии раскритиковал мировую звезду Полунина
«Неожиданно вышла перед поездом»: на станции Инская под составом погибла женщина
Мэр просит новосибирцев жаловаться на коммунальщиков, которые не убирают «опасный» снег и сосульки с крыш
Арестовали невиновного: сибирячка утверждает, что под стражу отправили не того, человека, который убил ее мужа
Муж-«невидимка»: сибирячка пыталась через суд признать должника по алиментам пропавшим
Просил скидку с ножом: в Новосибирской области недовольный клиент убил швею
«Убивал обогревателем»: налетчик убил продавца, которая отказалась ему «занять сигарет»
«Особо тяжкое»: в Новосибирске арестовали экс-начальника Дзержинской полиции
«Он растерянно шел по дороге»: в Новосибирске ищут родню мужчины с потерей памяти
Таран на «встречке»: под Новосибирском в аварии с фурой погиб водитель автобуса
В Минздраве пообещали отремонтировать крыло больницы, где грудничков мыли в раковине для посуды
«Мама, это мы с тобой, дорогая!»: фанаты подарили певцу Шуре семейную подушку
Последний император: новосибирские общественники собирают деньги на баннер с царской семьей
Погода на день в Новосибирске: 19 февраля будет порывистый ветер и нулевая температура
В муке и шортиках: сибирячка устроила отвязные танцы на кухне
«Зверство и только»: в Новосибирске второклассника, забывшего сменную обувь, заставили ходить по школе в носках
Вековой юбилей: в Новосибирске отметили столетие транспортной полиции
Это видео заставит вас поверить в людей: виртуоз сыграл на аккордеоне у метро вместо замерзшей бабушки
Дорогие сухари: в Новосибирске подскочили цены на гренки и вяленую рыбу
«Погостил у родителей и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего парня в зеленом пуховике