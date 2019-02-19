Скворец-трансформер: волонтеры показали, как птица увеличилась в размерах на солнце

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-19T15:05:23+03:00

Вот такая пушистая Булочка. Она еще и петь умеет! Фото: vk.com/smallbirds54

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Волонтеры центра реабилитации диких животных показали забавные снимки скворца по кличке Булочка. Он по-своему отреагировал на яркое февральское солнце, расхорохорившись под теплыми лучами.

— Вот так происходит трансформация скворца под влиянием первых весенних лучей. Пусть даже и не весь ультрафиолет может добраться через оконное стекло до шикарных перышек, Булочка все равно с удовольствием принимает солнечные ванны, — описывают процесс «раздувания» волонтеры.

Как поясняют в центре, этот процесс называется солнцеванием, он помогает птицам синтезировать витамин D, который в свою очередь помогает усвоению кальция.

Подписчики группы умиляются фотографиям скворца и тут же начинают спорить: одни говорят, что через стекло УФ-лучи не пройдут, другие утверждают обратное. Скворец же не обращает на физиков-любителей внимания и продолжает ершиться.

ИСТОЧНИК KP.RU